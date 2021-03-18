Rusya: TSK, Suriye'nin 3 yerleşimini vatandaşların dönüşüne kapattı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türk askerlerinin Suriye'nin Rakka bölgesindeki 3 yerleşimi, daha önce yaşanan çatışmalar yüzünden evlerini terk eden vatandaşların dönüşüne kapattığını duyurdu.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, Suriye'nin kuzeyindeki çatışma ortamı ve güncel duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Karpov, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Rakka vilayetinin Ayn İsa bölgesindeki El-Mualâk, Cebel ve Seyda yerleşimleri, Türk ordu komutanlığının kararıyla, daha önce TSK ve Kürt oluşumlar arasındaki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda olan vatandaşların dönüşüne kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Karpov, Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri kontrol eden TSK'ya, sivillerin gönüllü ve engelsiz bir şekilde evlerine dönme imkanı ve güvenliğini sağlama çağrısında bulundu.