Suriye'de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu

Yaklaşık yarım milyon ölü, 2 milyon yaralı, 6,5 milyon sığınmacı, ekonomik kriz - işte bu savaşın korkunç bilançosu. Ancak Suriye'de protestolar, Arap Baharı’nın vurduğu diğer ülkelerin aksine, halkın ve Suriye yönetiminin büyük direnişiyle karşılaştı. Bugün tüm zorluklara rağmen ülkenin büyük bir bölümü kurtarılmış durumda ve rejim değişikliği yerine yeni anayasa konuşuluyor.

İç savaşın başlamasının 10. yıldönümünde Suriye'deki güç dengesi hazırladığımız haritada.