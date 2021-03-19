Nasrallah, Lübnan'ı iç savaşa sürükleyen iç ve dış güçler olduğunu söyledi

El Menar televizyonuna konuşan Nasrallah, Lübnan'ın siyasi, mali ve ekonomik olarak büyük bir krizden geçtiğini söyledi.

Bazı dış ve iç güçlerin Lübnan'ı iç savaşa sürüklediği yönünde bilgiler aldığını belirten Nasrallah, "Ekonomik kriz, dolar krizi ve hükümetin kurulması adı altında kimsenin ülkeyi iç savaşa veya iç çekişmeye sürüklemesine izin vermemiz söz konusu olamaz" dedi.

Hizbullah'ın elindeki silahlar konusuna da değinen Nasrallah, "Sadece bizim elimizde silah olduğu yalan ve yanlıştır. İç savaşta hassas füzelere değil tüfeğe ve hafif silahlara ihtiyaç vardır ve bu da Lübnanlıların çoğunda mevcuttur" diye konuştu.

Gouvernement : Nasrallah livre ses « conseils » et prend ses marques https://t.co/3jvxmxsA9w via @LorientLeJour — Anthony Samrani (@AnthonySamrani) March 18, 2021

Nasrallah, Hizbullah'ın devlette reform yapmak, hükümeti kurmak ya da yolsuzlukla mücadele için silaha başvurmasının söz konusu olmadığını, bu meselelerin farklı çözüm araçları olduğunu dile getirdi ancak ayrıntı vermedi.

Nasrallah, Hizbullah'ın silahını teslim etmesinin krizi çözeceği yönündeki değerlendirmeleri ise zulüm ve iftira olarak nitelendirdi.

Hükümet kriziyle ilgili de konuşan Nasrallah, Hizbullah'ın, teknokrat hükümeti kurulmasını kabul ettiğini ve pazartesi günü Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile hükümeti kurmakla görevli Saad el-Hariri'nin gerçekleştireceği toplantıda anlaşmaya varılması durumunda kendilerinin de buna onay vereceğini dile getirdi.

Nasrallah, Hariri'ye, teknokrat hükümeti kurma fikrini yeniden gözden geçirme ve kimsenin sorumluluktan kaçmaması için teknokratların yanı sıra siyasilerin de yer alacağı 'tekno-siyasi' hükümet kurma tavsiyesinde bulundu.

Nasrallah, hükümetin kurulamaması durumunda çözümün, istifa eden hükümetin hiç bir şart koşulmadan yeniden iş başına gelmesi olduğunu belirtti.

Lübnan lirasının dolar karşısındaki sert düşüşüne de değinen Nasrallah, bundan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'yi sorumlu tuttu. Nasrallah, "Sayın Başkan, senin yetkilerin ve ilişkilerin doların bu akıl almaz yükselişini engellemeni sağlar. Bu senin sorumluluğun ve Lübnan lirasını koruman gerekiyor" dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 17 Mart'ta, ekim ayında yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri'ye seslenerek, bir an önce hükümeti kurması veya alanı başkalarına bırakması çağrısında bulunmuştu.

Bu açıklamadan bir gün sonra Avn ile Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelen Hariri, yeni hükümetin en kısa sürede kurulması için 22 Mart'ta yeniden bir görüşme gerçekleştireceklerini belirtmişti.