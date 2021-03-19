Husiler, 6 İHA ile Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'yu vurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'yu 6 insansız hava aracıyla (İHA) vurduklarını duyurdu. Suudi Arabistan ve koalisyon güçleri tarafından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Yahya Sarea, insansız hava araçlarıyla (İHA) Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Yemen’s Houthis claim attack on Saudi Aramco oil refinery that sparked fire https://t.co/sOpAUaASv6 pic.twitter.com/2wB3yFmc6w — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 19, 2021

​"Silahlı kuvvetlerimiz bugün şafak vaktinde düşmanın başkenti Riyad'daki Aramco şirketini hedef alan 6 insansız hava aracı ile bir operasyon gerçekleştirdi" ifadelerini kullanan Sarea, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırganlığı devam ettiği sürece saldırıların da artarak sürdürüleceğini belirtti.

Suudi Arabistan ve koalisyon güçleri tarafından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, 2014 yılının sonlarından bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini ele alırken, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.