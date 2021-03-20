Rusya: İdlib'de kimyasal saldırı mizanseni hazırlıkları yapılıyor

Rusya'nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, bugünkü basın toplantısında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri değerlendirdi.
Karpov, "Heyet Tahrir eş-Şam terör örgütü militanlarının İdlib bölgesinin kuzeydoğusunda kimyasal madde kullanarak provokasyon hazırlığı yaptığı yönünde bilgi alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Militanların Kitian yerleşimi yakınlarında kimyasal saldırı mizanseni planladığını söyleyen Karpov, militanların amacının, Suriye ordusunu sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak olduğunu kaydetti.
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Sputnik / Grigory Sysoev'TSK kontrolündeki bölgeden havan toplu saldırı düzenlendi'
Rus komutan, ayrıca Rakka bölgesinde El-Mualâk yakınlarında, TSK'nın kontrolündeki araziden havan toplu saldırının düzenlendiğini bildirdi.
"Bugün saat 11.41’de El-Mualâk yerleşimi yakınlarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde bulunan araziden havan toplarıyla düzenlenen bir saldırı tespit edildi" diyen Karpov, saat 13.15'te Türkiye destekli grupların, makineli tüfekle açtıkları ateşle, Rakka bölgesinin Seydu kasabasına giden sivil otobüs konvoyunu durdurduğunu bildirdi.
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