İsrail'de mahkeme, aşı veya test yaptırmayan personelin okuldan uzaklaştırılmasını haklı buldu

İsrail'de bir mahkeme, aşı olmayı ve Kovid-19 testi yaptırmayı reddettiği için kendisini okuldan uzaklaştıran yerel meclisi mahkemeye veren öğretmeni haksız buldu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Tzur Yigal kasabasında bir öğretmen, okul yönetiminin herkesten aşılanmasını veya düzenli test yaptırması talebine karşı yaptığı itirazı kaybetti.

Mahkeme, 'bir kişinin mahremiyet hakkının, diğer öğretmenlerin ve ebeveynlerin refahı karşısında açık bir şekilde değiştiğini' söyledi.

Mahkeme ayrıca, Sigal Avishai'nin temyizini reddetti ve işe dönemeyeceğini ve herhangi bir ücret de alamayacağına hükmetti.