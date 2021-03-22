Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad: Umman başından beri Suriye’nin yanında yer aldı

Umman Sultanlığı’na resmi bir ziyarette bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, iki ülke arasında var olan ilişkileri güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ülkesinin tek taraflı uygulanan zor şartlarda terörizm ve aşırılıkla mücadele ettiğini vurgulayan Mikdad, "Umman Sultanlığı’ndaki kardeşler, bu alanda savaşın başından bu yana kadar Suriye halkının yanında yer aldı" diye konuştu.

Mikdad, Umman’ın tüm uluslararası forumlarda Suriye’de olanlara karşı ‘farklı’ bir duruş sergilediğini belirterek, Maskat’ın hem mantığı ve hakkı savunduğunu hem de terörizme karşı durduğunu hem de Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti.

Suriye halkının Umman’ın bu duruşuna büyük saygı gösterdiğini ifade eden Mikdad, Suriye’ye düşmanlık eden birçok ülkenin artık bu duruşu desteklemeye başladığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü Suriyelilere düşmanlık etmek onlara fayda sağlamadığını, bölgenin acılarını ve sorunlarını artırdığını, terörün de tek bir bölgede hapsedilemeyeceğini ve tüm bölgeye yayılacağını hatta Avrupa, ABD, Afrika, Asya ve Latin Amerika’ya kadar gideceğini gösterdi."