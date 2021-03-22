Sisi’den kadınları destekleme ve koruma talimatı: Ekonomik alanda ayrımcılık bitsin

Mısır’da kadınların durumuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, hem tacize karşı kadınlarının güvenliğinin sağlanması gerektiği hem de ekonomik alanda kredi ve destekleme konusunda erkek ile kadın arasında ayrımcılığı kaldırma çağrısı yaptı. Sisi, ayrıca erken yaşta evliliğe karşı da yasa çıkarılmasını istedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Arap dünyasında 21 Mart’ta kutlanan Anneler Günü için yaptığı konuşmada ülkedeki kadın haklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Temsilciler Meclisi’ne evlilik yaşını belirlemeyi, erken yaşta evliliği açık bir şekilde engellemeyi öngören bir evlilik yasasını ivedilikle çıkarma çağrısı yapan Sisi, toplu taşımada kadınlara tacize karşı azami seviyede güvenlik sağlanması gerektiğini söyledi.

Ekonomik alanda da kadınların karşı karşıya kaldığı ayrımcılığa da değinen Sisi, Merkez Bankası’na kredi ve ekonomik destek verme konularında erkek ile kadınlar arasındaki ayrımcılığı açıkça engelleyen tedbirler almasını istedi.

Sisi, ayrıca kırsalda yaşayan kadınlara yönelik daha fazla projenin yapılması talimatını da verdiğini de belirterek, Planlama Bakanlığı'nı karar alma pozisyonlarında kadınların durumunu izleme görevini verdi.