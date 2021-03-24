Suriye'de Rus askerler, militanların sığınak olarak kullandığı mağarayı buldu

Suriye'de görev yapan Rus askerler, İdlib ve Hama bölgelerinin sınırında, militanların sığınak olarak kullandığı ve 2018'de terk ettiği bir mağarayı buldu.

Rusya'nın Suriye'deki ordu birliklerinin komutanlarından Roman Bessmertnıy, basın mensuplarına açıklamasında, Ceyş el-İzze ve Nusra gruplarının, zeytin bahçeleriyle kaplı tepeler arasındaki oyuk içine yer alan gizli bir mağarayı ihtiyaçlarına göre uyarladığını söyledi.

Bu yer, militanları topçu ve hava saldırılarına karşı koruyordu. Fakat militanlar, 2018'de bu yeri terk etti. Rus mayın uzmanları, 2021'de burada büyük sahra hastanesini imha etmişti. Yanında küçük bir mağara daha tespit edildi.

Bessmertnıy, yaptığı açıklamada "Mağara, militanlar tarafından gıda deposu olarak kullanılıyordu. Ayrıca burada çeşitli hastalıklara karşı ilaçlar depolanıyordu. Bu mağarada, gıda ve ilaçların tutulduğu ve yaklaşık 20-30 militanların yerleştiği 4 oda var" diyerek sığınağın güvenliği ve savunması için komşu mağaralar kullanılıyordu.

Militanların mağaraya elektrik çektiğini ve duvarlarını kırmızıya boyadığını anlatan Rus komutan, "Duvarlar üzerindeki yazılar, burada bulunan militanların isimlerine ilişkin bilgi veriyor. Militanlar burayı muhtemelen dinlenmek için kullanıyordu. Mağarada prizler bulundu, silah, mühimmat ve kişisel eşyaların tutulduğu dolaplar tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Köylüler, militanların gitmeden önce mağaranın bulunduğu bölgeyi mayınlamış olabileceği için bu yere gitmekten halâ korktuklarını itiraf ediyor.

Yerel sakinlerden Zeyn Kabbas, "Burada bazı inşaat çalışmalarının başladığını biliyorduk. Ama militanların burada tam olarak ne yaptığını tahmin bile edemedik. Buraya gelmemiz yasaktı. Oysa burada zeytinliğim var ve bu insanlar gelmeden önce burada koyunlarımı otlatırdım" diye konuştu.

Kabbas, Rus askerler mağaraları imha ettikten sonra bu yerin tekrar güvenli hale geldiğini kaydetti.