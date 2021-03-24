DSÖ: Yıl sonuna kadar Suriye nüfusunun yüzde 20'sini aşılamayı planlıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2021 yılının bitimine kadar Suriye'de yerleşik olan nüfusun yüzde 20'sini aşılama planının bulunduğunu duyurdu. Aşılama kampanyasının Nisan ayında DSÖ denetiminde başlatılması hedefleniyor.

DSÖ tarafından Salı günü yapılan açıklamada, 2021 yılı sonuna kadar Suriye nüfusunun yüzde 20'sinin aşılanmasının planlandığı duyuruldu.

WHO plans to vaccinate 20% of Syrians by the end of the year, a campaign expected to start in April. The news comes amid a sharp increase in cases in government-held parts of the country, with intensive care units reportedly full. @bmroue @seldeebhttps://t.co/lkzkId4LQL — Zeina Karam (@zkaram) March 23, 2021

​Savaşın devam ettiği Suriye'de aşılama kampanyasının Nisan ayında DSÖ gözetiminde başlatılması planlanıyor.

Örgüt tarafından yapılan duyuru, Suriye hükümetinin, ülkedeki günlük Kovid-19 vaka sayılarında olağanüstü artış olduğunu belirtmesinden sonra gerçekleştirildi.

'Ülkede mutasyonlu virüs gözlemlenemiyor'

Suriye devlet medyası, başkent Şam'daki yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu, sağlık personelinin vakalara yetişmekte zorlandığını doğruladı.

DSÖ, virüsün Güney Afrika ve İngiltere varyantlarının, ülkedeki laboratuvar eksikliğinden ötürü gözlemlenemediğini belirtti.

Öte yandan mart ayı başında koronavirüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın iyileşme sürecinde olduğu bildirildi.