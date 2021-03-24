Rusya ile Türkiye, Suriye’de üç geçiş noktasının açılması konusunda mutabakata vardı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde iki ve Halep bölgesinde bir geçiş noktasının tekrar faaliyete geçtiğini duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, Türkiye’nin İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ve Halep bölgesinin kuzeyindeki ağır insani durum nedeniyle 25 Mart’tan itibaren üç geçiş noktasının tekrar faaliyete geçirilmesi önerisini kabul ettiği belirtildi.

'Toplumdaki gerginliği azaltmaya katkı sağlayacak'

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, “İzolasyonu ve aslında sivillere yönelik iç ablukayı kaldırmak amacıyla Serakib, Miznas ve Ebu Zeydin geçiş noktalarının açılmasına karar verildi. Bu eylemin, Suriye krizinin barışçıl çözümüne olan bağlılığımızı dünyaya ve bölgesel topluma doğrudan gösterdiğine inanıyoruz. Bu adım, sosyal durumun iyileştirilmesine, ayrıca aile bağlarının kopmasından ve günlük yaşam eksiklerinden kaynaklanan toplumdaki gerginliği azaltmaya katkı sağlayacak” diye konuştu.

Geçiş noktalarının daha şubat ayında faaliyete geçecek şekilde donatıldığına dikkat çeken Karpov, “Ancak insanların güvenli bir şekilde geçişine mukavemet eden yasadışı silahlı grupların aktif faaliyetleri engel teşkil etti. Böylelikle büyük bir çalışma engellenmiş, yerel halkın büyük ve küçük umutları ertelenmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart 2020’de Moskova'da yaptıkları görüşme sonucunda İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın sağlanması amacıyla Soçi Mutabakatı'na ek protokol imzalamıştı. Böylece 6 Mart 2020’den itibaren ateşkes devreye girmişti. Ancak bir taraftan Türkiye yanlısı muhalif gruplar, diğer yandansa Heyet Tahrir Şam militanları ateşkesi sürekli olarak ihlal ediyor.