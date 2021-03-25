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    Fransa, Almanya ve İtalya dışişleri bakanlarından Libya ziyareti

    © REUTERS / Costas Baltas
    Ortadoğu
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    Fransa, Almanya ve İtalya'nın dışişleri bakanları, Libyalı mevkidaşları ile Trablus'ta bir araya gelerek ülkeyi 24 Aralık'ta seçimlere götürecek geçici birlik hükümetine desteklerini iletti.

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya'nın başkenti Trablus'a ziyarette bulundu. 

    Burada Libyalı mevkidaşları ve yetkililerle bir araya gelen bakanlar, 10 gün önce resmi olarak görevi devralan ve ülkeyi 24 Aralık'ta seçimlere götürecek Ulusal Birlik Hükümeti'ne destek verdi. 

    5 Şubat'ta Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF), 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesini belirlemişti. Yapılan oylamada Cumhurbaşkanlığı makamına denk gelen Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi seçilmişti. Ülkenin doğusunda desteği bulunan Menfi, ülkenin üç bölgesini temsilen üç üyesi bulunan Konsey'in başkanlığını yürütecek.

    Geçici hükümette Başbakanlık görevine ise ülkenin batısındaki aşiretlerin desteklediği nüfuzlu iş adamı Abdulhamid Dibeybe seçilmişti. 

    Libya'nın farklı kesimleri ve coğrafi bölgelerini temsilen seçilen 75 kişinin yürüttüğü (biri hayatını kaybetti) Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun oturumlarına, BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi ve BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams liderlik etmişti. 

    ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'nin güvenoyu almasından memnun olduklarını açıklamışlardı. 

    Libya iki ayrı hükümetin kontrolü altındaydı

    2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen ülke, 2015'ten bu yana biri Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğeri Tobruk'taki Temsilciler Meclisi olmak üzere iki ayrı hükümetin kontrolü altında bulunuyordu. Tobruk hükümetini destekleyen Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu başkent Trablus'u ele geçirmek üzere 2019 yılı Nisan ayında taarruz başlatmış, ancak Türkiye'nin UMH'ya verdiği aktif askeri destek sonucu geri çekilmişti.

    Taraflar arasında savaşın sona ermesi ve yeni bir siyasi düzen oluşturulması amacıyla BM himayesinde görüşmeler başlatılmış ve Ekim ayında ateşkes anlaşmasına imza atılmıştı. Seçim sürecini koordine etmek üzere ülkedeki değişik siyasi ve toplumsal kesimleri temsil eden 75 kişiden oluşan Libya Siyasal Diyalog Forumu Kasım ayında ilk toplantısını gerçekleştirmişti.

    Etiketler:
    İtalya, Almanya, Fransa, Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Libya
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