İsrail'de nüfusun yarısından fazlasına iki doz BioNTech aşısı yapıldı

Kovid-19 pandemisine karşı toplu aşılama kampanyasını ilk başlatan ve en hızlı yürüten ülke konumundaki İsrail'de, 9.3 milyonluk nüfusun yarısından fazlasına iki doz BioNTech-Pfizer aşısının yapıldığı açıklandı.

İsrail'in iki yılda dördüncü kez olmak üzere 23 Mart'ta erken seçime gitmesinin de itkisiyle Başbakan Benyamin Netanyahu'nun mart sonuna dek 16 yaş üstü nüfusun tamamını aşılama hedefinde önemli bir viraj dönüldü.

İsrail Sağlık Bakanlığı, Aralık 2020'de yapılmaya başlanan BioNTech-Pfizer aşısının ikinci dozunun da nüfusun yarısından fazlasına tatbik edildiğini açıkladı. İsrail'de 9.3 milyonluk nüfusun yüzde 69'u 16 yaş üstünde.

Bir hafta sonra koronavirüse karşı tam koruma

BioNTech-Pfizer aşısının ikinci dozunun yapılmasından bir hafta sonra koronavirüse karşı tam koruma sağladığı varsayılıyor.

Yeşil pasaportlulara kısıtlama yok

İsrail iki doz aşı olanlarla Kovid-19'a yakalanıp iyileşerek bağışıklık geliştiren nüfusun yüzde 8.7'lik kesimine hareket ve seyahat serbestisi tanıyan 'yeşil pasaport' veriyor.

Bununla birlikte yurttaşlara koronavirüsün geri dönmemesi için kurallara uyma çağrısı yapan Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, tüm nüfusun yüzde 55.96'sına ilk dozun, 50.07'sine ikinci dozun yapıldığını duyurdu.

Günlük vaka sayısında yüzde 85 azalma

Aşılamaya koşut İsrail'de günlük vaka sayısında yüzde 85, ağır hasta sayısında yüzde 72 azalma kaydetti. Üçüncü dalganın tavan yaptığı ocak ayı ortasından beri günlük vaka sayısındaki azalma yüzde 86'ya ulaştı.

Mekanlar açıldı

Buna koşut, şubat sonundan beri kısıtlamaların gevşetilmesiyle iş yerlerinin çoğu, okullar, havaalanları kapasite sınırlaması eşliğinde açıldı. Restoranlar, barlar, kafeler, müzikli mekanlar ve konser salonlarına 'yeşil pasaportla' girilebiliyor.

Mayıs sonuna dek tamamen aşılama tahmini

Reuters'e konuşan Sağlık Genel Direktörü Hezi Levi, aşılamaya uygun tüm nüfusun mayıs ayı sonuna kadar tamamen aşılanacağı tahmininde bulundu.

Daha önce Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan iyileşenlere de hastalığı geçirmelerinden en az üç ay sonra tek doz aşı yapılabileceğini açıklamıştı.

16 yaş altındakiler beklemede

İsrail nüfusunun üçte birini oluşturan 16 yaş altındakilere ise BioNTech-Pfizer aşısının çocuklar için güvenli olduğu tescillenene dek aşı yapılmayacak.

Peki ya Filistinliler?

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında yaşayanların aşılanması ise başlı başına bir mesele. İsrail şimdilik sadece Doğu Kudüs'teki Filistin nüfusuyla İsrail ve Yahudi yerleşimlerinde çalışan yaklaşık 100 bin Filistinliyi aşılama sorumluluğunu üstlendi.