Irak Sağlık Bakanlığı: Sputnik V aşısı için tedarik sözleşmesi imzaladık

Irak Sağlık Bakanlığı, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin yanı sıra, Sinopharm ve Pfizer aşılarının tedariki için sözleşmelerin imzalandığını bildirdi.

Irak haber ajansı INA'nın aktardığına göre, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çin'in geliştirdiği Sinopharm, Rus Sputnik V ve ayrıca Pfizer aşılarının tedariki için sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.

Irak, Sputnik V aşısını geçen haftalarda tescil etmişti.

Ülkede Pfizer aşısı ise geçen aralık ayında, Sinopharm aşısı da ocak ayında acil kullanım onayı almıştı.