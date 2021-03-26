Suudi Enerji Bakanlığı: Ülkenin güneyindeki bir petrol üretim tesisimiz saldırıya uğradı

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin güneyinde yer alan Cizan bölgesindeki bir petrol üretim tesisinde Yemen'den yapılan bir saldırı sonucu yangın çıktığını duyurdu.

Yemen'in kuzeyindeki Marib bölgesinde Sana hükümetine bağlı güçler ile devrik lider Mansur Hadi'nin destekçileri arasında çatışmalar sürerken, Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılar da sürüyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde ve Yemen sınırında yer alan Cizan bölgesindeki bir petrol üretim tesisine Yemen'den bir saldırı düzenlendiği bilgisi verildi.

Açıklamada, "Cizan'daki petrol üretim tesisinde yer alan tanklardan birinde Yemen'den yapılan bir bombalı saldırı sonucu yangın çıktı" denildi.

Bakanlık, saldırıda ölen ya da yaralananların olmadığını belirtti.