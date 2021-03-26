Mısır'da tren kazası: 32 ölü, 66 yaralı

Mısır'ın güneyinde, başkent Kahire'ye 460 km uzaklıktaki Sohag şehrinde iki tren çarpıştı.
Sağlık Bakanlığı, 32 kişinin öldüğünü 66 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Kaza sonucunda üç vagonun raydan çıktığı belirtiliyor.
حاجز تصادم جديد في مصر!— Magda Mahfouz (@magdaMahfouzeg) March 26, 2021
قطارين في #سوهاج وضحايا جدد من المصريين!
#مصر pic.twitter.com/qzDRkVlToe
#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021
#مصر.. ضحايا باصطدام قطارين في #سوهاجhttps://t.co/m65G76hCOf#صحيفة_الخليج#الخليج_خمسون_عاماً pic.twitter.com/F7UdjNfjG9— صحيفة الخليج (@alkhaleej) March 26, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)