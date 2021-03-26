İsrail’de 23 Mart’ta düzenlenen erken genel seçimlerin de net bir sonucu yok. Koalisyon görüşmeleri devam ediyor, ancak ne Başbakan Benyamin Netanyahu ile destekçileri ne de muhalifler seçimler sonucunda sürdürülebilir bir koalisyon kurabilecek gibi görünüyor.

© Sputnik İsrail'de parlamento seçimleri

Önceki İsrail hükümeti, 2 Mart 2020’de düzenlenen genel seçimler sonucunda 17 Mart 2020’de kurulmuştu. Hükümet, devlet bütçesinin belirlenen zaman içinde onaylanamaması yüzünden 23 Aralık 2020’de çökmüştü.

© Sputnik İsrail'de parlamento seçimleri

Bundan önce 2019’da düzenlenen iki seçim sonucunda da parlamentoda 120 sandalyenin yarısından fazlasını elde edebilecek bir koalisyon kurulamamıştı. Bu nedenle İsrail tarihinde ilk defa seçimlerin tekrarlanmasına karar verilmişti.

© Sputnik İsrail'de parlamento seçimleri

© Sputnik İsrail'de parlamento seçimleri

Israel Times gazetesine göre, birbiri üstüne düzenlenen bu seçimler sayesinde İsrail, 1996’dan bu yana düzenlenen seçimlerin sayısı bakımından rekoru elinde tutuyor. Gazete, İsrail’de son 25 sene içinde seçmenlerin 2.3 senede ortalama bir defa sandığa gittiğini aktarıyor.