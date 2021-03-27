Rus kozmonot Süveyş’i tıkayan gemiyi uzaydan görüntüledi

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rus kozmonot Sergey Kud-Sverçkov’un Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan yaptığı Süveyş Kanalı’nın fotoğrafı yayınladı.

Paylaşımda, Rus kozmonotun şu sözlerine de yer verildi: “Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan böyle görünüyor. Römorkörlerin bu devi nasıl hareket ettirmeye çalıştığı da görülüyor."

Çin’den Hollanda’ya giden 400 metre uzunluğa ve yaklaşık 224 bin ton taşıma kapasitesine sahip Ever Given isimli konteyner gemisi, 24 Mart’ta Süveyş Kanalı’nın 151. kilometresinde karaya oturarak kanalı trafiğe kapatmıştı.