Lübnan'da soğuktan donarak ölen 2'si çocuk 4 Suriyelinin cesedine ulaşıldı

Suriye sınırına yakın Baalbek Hurmul bölgesi Valisi Beşir Hıdır, yaptığı yazılı açıklamada, 3 gün önce kaybolan 2 kadın ile 2 çocuğun cesetlerinin, ordu ile emniyet güçlerine bağlı ekiplerin yoğun aramaları sonucunda, Aynata ve Uyun Erğaş beldeleri arasındaki bir mevkide bulunduğunu ifade etti.

Suriyelilerin soğuktan donarak öldüğünün tespit edildiğini aktaran Hıdır, olayın insan kaçakçılığı sırasında gerçekleşmiş olabileceğini bu nedenle de konuyla ilgili soruşturma açıldığını kaydetti.

Yerel basında ise olayın bir Lübnanlının, söz konusu kişileri Lübnan'dan Suriye'ye yasa dışı yollarla kaçırmaya çalıştığı sırada gerçekleştiği haberleri yer aldı. Basında ayrıca Suriyelilerin kara gömülmüş cesetlerinin fotoğrafları yayımlandı.

So far, I have seen this news only on two Arabic news channels.

Four Syrian refugees, two women one of them is pregnant, and two children 7 and 8 years old, were frozen to DEATH in North-West Lebanon...#syrianrefugees #lebanon #humanitarianhttps://t.co/W9FmKqPcxM — Tarek Tawil (@TarekTawil21) March 27, 2021

​Lübnan 24 internet sitesi de emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Suriyelilerin kimlik kartları olmaması nedeniyle yasa dışı yollardan ülkelerine dönmeye karar verdiği, kadınlardan birinin hamile olduğu ve tedavi amacıyla Rakka'ya gitmek istediği bilgisi yer aldı.

Lübnan'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine kayıtlı 1 milyondan fazla Suriyeli mülteci bulunuyor. Hükümet ise bu sayının 1,5 milyon olduğunu ifade ediyor.