Mısır'ın ilk kadın kaptanından, 'Süveyş Kanalı'nı o tıkadı' yönündeki yalan haberlere yanıt

Dünyanın en önemli ticaret rotasında trafiğin durmasına yol açan dev gemiyi yeniden yüzdürme çabaları sürerken, sosyal medyada birçok kullanıcı Mısır'ın ilk kadın kaptanı Elselehdar'ı gemiyi karaya oturtmakla suçladı. Merve Elselehdar'ın kaptanı olduğu gemiyi yanlış yönlendirerek krize yol açtığı iddiası sosyal medyada hızla yayıldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre 30 yaşındaki Elselehdar, söylentiler üzerine yaptığı açıklamada Mısır Deniz Güvenliği İdaresi'ne bağlı olarak Mısır gemisi Aida 4'ün kaptanlığını yaptığını söyledi. Fotoğraflarının fotoşop yoluyla yalan haberlerde kullanıldığını belirten Elselehdar, haberleri "Arap kadınlarını hedef alan bir kampanya" diye niteledi.

Egypt Today dergisi de, Twitter'da paylaştığı yorumda "sosyal medyada yayılan yalan haberlerin, Arap kadınlarının gemi kaptanı olarak çalışma yeteneğini küçümseyen içerikte olduğunu" yazdı.

Deniz Ulaşımı ve Teknolojisi Bölümü'ne eğitim için kabul edilen ilk Mısırlı kadın olan Elselehdar, daha önce verdiği röportajlarda ailesinin kariyerinde kendisini desteklediğini anlatmıştı.