Rusya: TSK kontrolündeki bölgelerde bulunan silahlı gruplar, Suriyelilerin geçiş noktalarından çıkmasını engelliyor

Aleksandr Karpov, Rusya ile Türkiye arasında sağlanan mutabakatla 25 Mart'ta yeniden açılan İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Serakib, Miznas ve Halep'teki Ebu Zeydin geçiş noktalarındaki duruma ilişkin bilgi verdi.

Karpov, "Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'ne gelen bilgilere göre TSK'nın kontrolündeki bölgelerde bulunan yasadışı silahlı grupların savaşçıları, güç kullanımı ve yakalama tehdidiyle kişi ve araç hareketlerini bloke ederek bölgedeki sakinlerin söz konusu geçiş noktalarından çıkış yapmalarını engelliyor" dedi.

Savaşçıların geçiş noktasına giden yollar üzerinde barikatlar kurduklarını ve insani koridorun yeniden açılmasını önlemek için destekçilerinin katılımıyla mizansen mitingler düzenlediklerini anlatan Karpov, "Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye topraklarında kontrol faaliyetleri yürüten TSK birliklerinin komutanlığını, üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmeye ve varılan mutabakata uygun olarak sivillerin koridorlardan serbestçe ve güvenli şekilde çıkış yapmalarını sağlamaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye'ye İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ve Halep bölgesinin kuzeyindeki ağır insani durum nedeniyle 25 Mart'tan itibaren 3 geçiş noktasını tekrar faaliyete geçirme teklifi sunduklarını ve teklifin kabul edildiğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart 2020’de Moskova'da yaptıkları görüşme sonucunda İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın sağlanması amacıyla Soçi Mutabakatı'na ek protokol imzalamıştı. Böylece 6 Mart 2020’den itibaren ateşkes devreye girmişti. Ancak bir taraftan Türkiye yanlısı muhalif gruplar, diğer yandansa Heyet Tahrir Şam militanları ateşkesi sürekli olarak ihlal ediyor.