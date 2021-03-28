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    Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı'ndan kanalı tıkayan yük gemisini kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama

    © REUTERS / Maxar
    Ortadoğu
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    Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mısırlı ve Hollandalı ekiplerin Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan dev yük gemisini saplandığı yerden kurtarmak için çalışmalara devam ettiğini belirtti.

    Extra News TV kanalının 'Heze Sabah' programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunan Rabi, Mısırlı ekipler tarafından tasarlanan üç kurtarma planın, ilk ikisinin çalışmalara üçüncü gününde katılan Hollandalı bir ekibin de yardımıyla devam ettiğini ifade etti.

    Üçüncü planın yüklerin boşaltılmasıyla gemiyi kurtarmak olduğunu belirten Rabi, 13 bin konteynerı 52 metre gibi bir yükseklikten indirmenin zor bir ihtimal olduğunu değerlendirdi.

    Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi Evergreen
    © AFP 2021
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    Rabi, açıklamalarında ilk iki kurtarma planı ile ilgili herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.

    Kanaldan geçmeyi bekleyen 320 gemi olduğunu kaydeden Rabi, bunlardan 3 tanesinin hayvan taşıdığını belirterek, gemilere gerekli yem ve tıbbi malzeme yardımının yapılması için Mısırlı ekiplerin 24 saat çalıştığını aktardı.

    Rabi daha önce düzenlediği basın açıklamasında, karaya saplanan geminin kurtarma çalışmalarının kanalda yaşanan su çekilmesi nedeniyle aksaklığa uğradığını açıklamıştı.

    Ne olmuştu?

    Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

    AFP'nin aktardığına göre, kanalın hizmeti sağlayıcısı şirket Leth Agencies, en az 150 geminin Ever Given nedeniyle rotalarına devam edemediklerini açıkladı
    © REUTERS / Suez Canal Authority
    Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin görüntüleri sosyal medyada viral oldu
    "The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

    Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta geminin yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin askıya alındığını duyurmuştu.

    Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde 'zorluklarla karşılaşıldığını' bildirmişti.

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    Etiketler:
    Yük gemisi, kurtarma, Mısır, Süveyş Kanalı
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