Süveyş Kanalı'nın açılmasını bekleyen gemiler 65 kilometrelik kuyruk oluşturdu

Ever Given adlı yük gemisinin karaya oturması nedeniyle trafiğe kapatılan Süveyş Kanalı'ndan geçmek için sıraya giren gemiler, kanalın güney girişine 65 kilometre mesafede görüntülendi. Dün akşam gemiyi kurtarmak için yapılan çalışmalarda başarısız olundu.

Sputnik muhabirinin bölgeden aktardığına göre, Süveyş Kanalı'ndan geçmeyi bekleyen gemilerin oluşturduğu kuyruk, kanalın güney girişinden itibaren 65 kilometreye ulaştı.

Kızıldeniz'in kıyısında güney girişine yaklaşık 65 kilometrelik bir noktadan video paylaşan Sputnik muhabiri, o bölgede en az 15 geminin görüldüğünü aktardı.

Dün akşamki çalışmalar sonuç vermedi

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan dev yük gemisini kurtarma çalışmaları dün akşam başarısızlıkla sonuçlandı.

Sputnik'e konuşan Süveyş Kanalı İdaresi'nden bir kaynak, gelgit sırasında romörkörler yardımıyla geminin hareket ettirilmesinin planlandığını ancak başarılı olunamadığını kaydetti. Kaynak, bir sonraki gelgitte gemiyi kurtarmak için yeniden çalışma yürütüleceğini açıkladı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, düzenlediği basın toplantısında, gemiyi saplandığı yerden kurtarmak için çalışan ekiplerin 26 Mart Cuma akşamı geminin motorlarından birini çalıştırmayı başardığını ancak kanalda yaşanan çekilme nedeniyle geminin ön kısmından daha çok toprak çıkarmak zorunda kaldıklarını söylemişti.