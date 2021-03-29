Suriye'nin yeni BM Daimi Temsilcisi'nden ABD'ye 'yaptırımları kaldır' çağrısı

Suriye'nin yeni Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Bessam Sabbagh, BM Güvenlik Konseyi'nin video konferans yoluyla gerçekleştirdiği Suriye oturumda açıklamalarda bulundu.

Sabbagh, yaptığı açıklamada "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açıklamasında, Suriye halkının acılarına nasıl son verileceğini soruyor. Ben yanıtlayacağım. İlk adım, ülkenizin Suriye halkına yönelik getirdiği insancıl olmayan yaptırımların iptali olmalı" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi oturumunda, Suriye hükümetine yönelik kışkırtıcı açıklamalar ve yersiz ifadeler yüzünden ilerleme kaydedilmeyeceğini söyleyen Suriyeli diplomat, "Sadece meseleyi politize etmekten vazgeçilmesi durumunda ilerleme mümkün" dedi.

Öte yandan Sabbagh, 29-30 Mart'ta yapılacak Suriye konulu 5. Brüksel Konferansı'nı şiddetle kınayarak, "Bu konferans, Suriye hükümetini karalamak için kullanılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Blinken ne dedi?

Oturumda açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı, 13.4 milyon kişinin yani her 3 Suriyeliden 2'sinin insani yardıma muhtaç olduğunu söyledi.

Bakan Blinken, "Biz bu koltuklarda oturuyoruz, konuşuyoruz, ülkelerimizi temsil ediyoruz ama gerçekten anlamlı bir şey yapıp harekete geçecek ortak insanlığı kalbimizde bulamıyoruz. Farklılıklarımıza rağmen bu insanlara yardım etmek için bir yol bulmalıyız, bu bizim sorumluluğumuz ve yerine getirmezsek bize yazıklar olsun" diye konuştu.

Suriyelilere bir an önce 'insani yardımların ulaşması gerektiğini' söyleyen Blinken, Öncüpınar (Bab es-Seleme) ve Yarubiye sınır kapılarının tekrar açılması ve 'yardımların' ülkeye Cilvegözü dahil 3 sınır kapısından girmesi çağrısında bulundu.