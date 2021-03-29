İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki 3 geçiş noktası, 'durum istikrara kavuşana kadar' kapatılıyor

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki 3 geçiş noktasının, bölgedeki durum istikrara kavuşuncaya ve güvenlik koşulları oluşuncaya kadar kapalı olacağını ifade etti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, bugünkü basın toplantısında Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e meydana gelen gelişmeler değerlendirdi.

Karpov, yaptığı açıklamada "Rus merkezinin yardımıyla açılan, İdlib ilindeki Serakib ve Miznas ve Halep ilindeki Ebu Zeydin geçiş noktalarının bulunduğu bölgelerde durum kötüleşmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki bölgede yeniden faaliyete geçen grupların kışkırtıcı saldırılarda bulunduğunu, bölgeden çıkmak isteyen vatandaşlar ve araçların koridorlardan geçişine engel olduğunu söyleyen yetkili, "Mevcut koşullarda, durum istikrara kavuşana ve sivillerin güvenliğini sağlayan koşullar oluşana kadar söz konusu geçiş noktalarının faaliyeti 30 Mart'tan itibaren askıya alınacak" dedi.