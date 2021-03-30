Şüveyş Kanalı'ndaki tıkanma Lübnan'ı elektriksiz bıraktı: Ülkenin en önemli santrali çalışmayı durdurdu

Süveyş Kanalı’nda günlerdir yaşanan tıkanıklık nedeniyle Kuveyt'ten gelecek yakıt taşıyan bir kargo gemisini bekleyen Lübnan'da, ülkenin Zahrani Elektrik Şirketi santralinde yakıtın tükenmesi sonucu faaliyetlerini askıya aldı.

Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given gemisinin trafiği durdurması nedeniyle, Kuveyt'ten Lübnan'a ulaşması beklenen yakıt taşıyan bir kargo gemisi de ülkeye ulaşamamıştı.

Geminin Lübnan'a ulaşamaması sonucu ülkenin önemli elektrik üretim santrallerinden biri olan Zahrani Elektrik Şirketi santralinde yakıtı bittiği için faaliyetlerini askıya aldı.

Zahrani Elektrik Şirketi'nin faaliyetlerini askıya almasının ardından ülkenin farklı bölgelerinde her gün birkaç saat elektrik kesintileri yaşandı.