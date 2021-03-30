Bahreyn İsrail'e büyükelçi atadı

İsrail'le ilişkileri normalleştirmeye yönelik İbrahim anlaşmalarını imzalayan Arap ülkelerinden olan Bahreyn, İsrail'e diplomatik misyon şefi atadığını duyurdu.

Bahrain appoints head of diplomatic mission to Israel, state news reports https://t.co/9SbijNwtUV — Haaretz.com (@haaretzcom) March 30, 2021

Körfez'deki Bahreyn krallığının resmi haber ajansı BNA, hükümetin İsrail'e diplomatik misyon şefi atadığı haberini geçti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, gelecek haftalarda, Bahreyn'den bir ekibin ülkeye geleceğini ve Bahreyn Büyükelçiliği için gerekli düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.

Üst düzey diplomat görevlendirildi

İsrailli gazeteciler, Bahreyn'in İsrail'e ilk büyükelçi atamasını yaptığı, Halid Yusuf el Calahama'nın Bahreyn'in İsrail Büyükelçisi olmasının İsrail hükümetinin de onayını aldığı haberlerini paylaştı.

Bahrain's appointed its first ambassador to Israel: Khaled Yousif Al-Jalahama. Ashkenazi authorized the appointment today. pic.twitter.com/Yl1B6OtO8q — Lahav Harkov (@LahavHarkov) March 30, 2021

BAE'nin izinden

İbrahim Anlaşmalarını imzalayan ülkelerin başını çeken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) daha önce İsrail'e büyükelçi atamasını gerçekleştirmişti.

Bahreyn'in deneyimli bir diplomatı olan Calahma, daha önce Bahreyn Dışişleri Bakanlığı Operasyonlar Direktörlüğü ve ABD Büyükelçi Yardımcılığı yapmıştı.

Mazal Tov & Mabrouk to Khaled Yousif Al-Jalahma, who has been appointed as #Bahrain’s 1st Ambassador to #Israel. Al-Jalahma is an experienced diplomat, currently Director of Operations at @bahdiplomatic & was previously deputy Head of Mission at @BahrainEmbDC. 🇮🇱 🇧🇭 pic.twitter.com/o3BhDeHRSM — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) March 30, 2021

​Eylülde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail, BAE, Bahreyn'in İbrahim Anlaşmalarını imzalaması sonrası, Bahreyn Ekim 2020'de İsrail'le diplomatik ilişkileri resmen başlatmış, İsrail Ocak 2021'de Bahreyn'e geçici diplomatik misyon şefi atamıştı.