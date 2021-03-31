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    Rus Dışişleri'nden AB’nin mali destek konferansına Suriyeli yetkililerin davet edilmemesine tepki

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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler’in (BM) öncülüğünde Suriye’ye destek için beşinci kez düzenlenen konferansa Suriyeli yetkilileri davet etmeyi reddetmesinin, etkinliğin verimliliği konusunda şüphe uyandırdığını ifade etti.

    Konferansın bakanlara ayrılan bölümünde konuşma yapan Verşinin, AB ve BM’nin üst üste beşinci kez düzenlenen mali destek konferansına Suriyeli yetkilileri davet etmeyi reddetmesinin, etkinliğin verimliliği konusunda şüphe uyandırdığını ifade etti.

    Verşinin, "Organizatörlerin tasarısına göre bugünkü konferans, insani yardım sağlama ve BM kararına uygun olarak siyasi çözüm sürecini ilerletme görevlerini tartışmayı amaçlıyor. Ancak daha önce de olduğu gibi, Suriyeliler için önem arz eden tüm bu konuların, onlar olmadan, her şeyden önce de bir BM üye devleti olan Suriye hükümeti davet edilmeden değerlendirilmesi öneriliyor. Böyle bir yaklaşım üzüntü verici ve etkinliğin verimliliği konusunda şüphe uyandırıyor" ifadelerini kullandı.

    Bakan Yardımcısı, ayrıca 'bu aşamada Suriye ve Suriyelilerin, siyasallaşma ve ön koşul olmaksızın uluslararası toplumun toplu desteğine şiddetli ihtiyaç duyduklarını' vurguladı.

    Şiddetteki önemli düşüşe rağmen Suriye’de yüksek düzeyde terör tehdidinin devam ettiğine dikkat çeken Verşinin, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Suriye’de ve bölgede uzun vadeli ve kalıcı bir barışın tesis edilmesinin terör ocakları imha edilmeden ve ülkenin toprak bütünlüğü yeniden tesis edilmeden mümkün olmadığına inanıyoruz. Bu, teröristlerle amansız mücadelenin sürdürülmesi gerektiği anlamına geliyor. Suriyeli yetkililere bu konuda gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğiz."

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin
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    Suriye için düzenlenen beşinci mali destek konferansında, Suriyeli mülteciler ve onlara ev sahipliği yapan komşu ülkelerdeki vatandaşlar olmak üzere acil insani yardıma ihtiyaç duyan 24 milyon kişi için yardım toplanıyor. 50 ülkeyi temsil eden 75’ten fazla heyetin katıldığı çevirimiçi konferansta BM, katılımcıları toplam 10 milyar dolara kadar yardım sözü vermeye çağırıyor.

    Geçen yıl düzenlenen konferansta yaklaşık 7 milyar euro yardım toplanmıştı. Bu para genel olarak Suriye’nin Şam'daki hükümet tarafından kontrol edilmeyen bölgelerine, ayrıca Türkiye dahil Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan komşu devletlere destek için yönlendiriliyor.

    Diğer yandan AB, Rusya'nın sığınmacıların Suriye'nin savaşın çoktandır sona erdiği bölgelerine geri gönderilmesi için uluslararası bir süreç başlatmaya yönelik girişimlerine, sığınmacıların dönüş zamanının ‘henüz gelmediğini’, zira ‘bunun için gerekli şartların oluşmadığını’ ileri sürerek yanıt vermeyi reddediyor.

    Etiketler:
    Konferans, Yardım, Davet, Suriye, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği, Sergey Verşinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı
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