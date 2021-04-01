İran Dışişleri Bakanı Zarif: Biden, Trump'ın politikalarını izliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki başkan Donald Trump'ın politikalarını izlediğini ve iki tarafın da aynı anda adım atması yönündeki öneriyi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Zarif, sosyal medya platformu Clubhouse'da Çin ile imzalanan 25 yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması, 18 Haziran'daki 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve ülkesinin dış siyasetiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'Biden Trump'ın politikalarını izliyor'

ABD'nin öncelikli olarak taahhütlerine dönmesi gerektiğini ve iki tarafın da aynı anda adım atması yönündeki öneriyi kabul etmeyeceklerini yineleyen Zarif, şöyle devam etti:

"Amerikalılar 4 yıllık tarihi silemezler. Biden, Trump'ın politikalarını izliyor. Trump'ın yaptığı ancak Biden'ın yapmadığı hiçbir şey yok. Aynı baskıları İran'a uygulamaya devam ediyor. Geçici adımların atılmasına muhalif değiliz ancak ABD önce taahhütlerini yerine getirmelidir."

Çin ile bir yol haritasının imzalandığını ve bunun taraflara taahhütte bulunma şartı getirmediğini aktaran Zarif, "Çin gelecekte dünyanın büyük bir gücü olacak, bizim de iyi ilişkilerimiz olmalıdır. Bu diğer ülkelerle ilişki geliştirmeye engel değildir. İran'ın askeri üslere izin vermesi Anayasa'ya aykırıdır. Başkasına askeri üs kurma izni veren kim olursa olsun en sert şekilde cezalandırılmalıdır" diye konuştu.

Almanya ya da başka bir Batılı ülkenin istemesi halinde 25 yıllık iş birliği anlaşması imzalanmasına engel olmadığını dile getiren Zarif, "Çin, nükleer anlaşmadan sonra kapsamlı iş birliği anlaşması için şartların uygun olduğunu düşündü. Rusya nükleer anlaşmadan sonra bize S-300 hava savunma sistemini sattı. Kimse bana Çin ile anlaşma imzalamam için baskı yapmadı. Ben bu işe inanıyorum." dedi.

Zarif'ten İran devlet televizyonuna eleştiri

İran devlet televizyonunda yayınlanan ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin "casus" şeklinde gösterildiği "Gandu" adlı diziyi de eleştiren Zarif, şunları kaydetti:

"Gandu dizisi baştan sona yalan. İran devlet televizyonunda güven zedeleyici yayınlar nedeniyle insanlar endişelenmekte haklıdır. Çin'in hiçbir ülkeyle yaptığı anlaşma şu ana kadar yayınlanmamıştır. Bu geleneği değiştirmeye çalışıyorum fakat tek başıma yapamam. Çin'in geleneği böyle, Çin başka ülkelerle yaptığı uzun süreli anlaşmaları yayınlamıyor."

Zarif, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile ilgili yaşadıkları sorunların Rusya ve Çin ile iş birliği yapmalarına olduğunu ifade ederek, "Ne Batı'ya yönelik siyasete inanıyorum ne de Doğu'ya yönelik. Çin'in kendisi Batı'ya yönelmişken Doğu'ya yönelmenin anlamı yok." diye konuştu.

'Seçimlerde aday değilim'

Zarif ayrıca 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmayacağını ve akademik çalışmalara yönelmek istediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçimlerde aday değilim. Bu konudaki duruşumda hiçbir değişiklik yoktur. Kimsenin seçim kampanyasına katılmam. Seçimde ne (Eski Meclis Başkanı Ali) Laricani ne de başka bir isimle ilişkim var. Seçimler nedeniyle iç siyasetimiz karışık ve dış adımları da buna bağlayanlar var."