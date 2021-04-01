Suriye Dışişleri, Brüksel'deki konferansın organizatörlerini BM Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'de hükümet heyeti olmadan Suriye konulu bir konferansın düzenlenmesinin kabul edilemez olduğunu, seçilen formatın BM Anlaşması'nın temellerini ihlal ettiğini açıkladı.

Suriye'nin devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektupta, "Suriye, bu konferansın Suriye halkını temsil eden ilgili taraf ve Suriye’deki insani programlarda BM ile uluslararası toplumun temel partneri olan Suriye hükümeti davet edilmeden beşinci kez düzenlenmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiriyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "BM'nin, konudan doğrudan ilgilendirdiği ülkenin hükümeti olmadan bu konferansın başında yer alması, herkesi Suriye'nin egemenliğine ve bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve topraklarının güvenliğine saygı duymaya çağıran BM Anlaşması temellerinin açık bir ihlali" denildi.