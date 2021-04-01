ABD ordusu, 40 IŞİD üyesini DSG kontrolündeki hapishaneden Haseke'deki askeri üssüne taşıdı

Suriye devlet ajansı SANA, ABD'nin yaklaşık 40 IŞİD üyesini helikopterlerle Haseke’nin doğusundaki el Hol hapishanesinden şehrin güney kırsalındaki el Şeddadi kentinde taşıdığını yazdı.

SANA'nın kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Bölge kaynakları, Amerikan işgal kuvvetlerine ait üç askeri helikopterin, üç savaş helikopteri eşliğinde dün akşam DSG milislerinin kontrolü altında olan el Hol hapishanesinden transfer edilen yaklaşık 40 IŞİD üyesi teröristi el Şeddadi üssüne taşıdığını söyledi" ifadelerine yer verildi.

Habere göre, nakledilen IŞİD üyeleri arasında örgütün üst düzey yöneticilerinden 'Ebu Seyf el İraki' ve 'Abi Bekir el Furati' isimli Iraklılar da bulunuyor.

Basında çıkan haberlere göre, Ocak ayında ABD ordusu IŞİD üyelerini düzenli olarak Ghuwayran ve el-Sena'a'daki Haseke hapishanelerinden kaçırarak Irak'taki Amerikan üslerine taşıdı ve militanlara silah temin ederek serbest bıraktı.

Suriye'de Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ittifak halinde bulunan ABD ordusu, ülkenin kuzeyindeki petrolü DSG yardımıyla kaçırıyor ve Suriye yönetimi tarafından 'işgalci' olarak nitelendiriliyor.