ABD’nin Suriye’den petrol çaldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Suriye’deki ABD güçlerinin, Haseke kırsalında yer alan Rumeylan’daki bir kuyudan petrol çaldığı anlar belgelendi.
Sputnik Arapça muhabirinin elde ettiği görüntülerde, ülkede bulunan ABD güçlerinin, Suriye-Irak sınırına yakın Suveyda Muhamed el Deham ve Suveyda Muhamed el Alyan köyleri arasında bulunan kuyudan tankerlerle IKBY'ye götürülmek üzere petrol dolduruyor. Muhabirin elde ettiği bir videoda ise tankerin Irak'a gittiği anlar da var.
ABD’nin günlük olarak yüzlerce tankeri doldurup yasa dışı bir şekilde ülkeden çıkarıp Irak’a götürdüğü beliriliyor.
- ABD güçlerinin, Haseke kırsalında yer alan Rumeylan’daki bir kuyudan petrol çaldığı anlar© Sputnik / Attia Al-Attia
- ABD güçlerinin, Haseke kırsalında yer alan Rumeylan’daki bir kuyudan petrol çaldığı anlar© Sputnik / Attia Al-Attia
Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) da geçen haftalarda ABD’nin ‘çalıntı’ petrol yüklü 300 tankeri Irak’a götürdüğünü duyurmuştu.
ABD'nin Suriye’deki en büyük askeri üslerinden biri Rumeylan bölgesinde bulunuyor.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki, petrolle zengin olan Haseke, Deyr ez Zor ve Rakka eyaletleri ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolünde bulunuyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)