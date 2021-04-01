İdlib'teki hayvan barınağında savaştan kurtarılan kediler tedavi ediliyor

Suriye'deki iç savaş yüzbinlerce kişinin ölmesine ve göç etmesine neden olurken, ülkedeki hayvanları da sahipsiz ve savunmasız bıraktı. 2015’te hayvanları korumak için İdlib'e gelen Alaa al-Jaleel’in açtığı barınakta bini aşkın kediye bakılıyor.

Suriye'de Alaa al-Jaleel adlı bir hayvansever, 2015'te iç savaşın yoğun olarak yaşandığı Halep'teki kedi barınağını kapatmak zorunda kalınca, burada baktığı 100'den fazla kedisini de yanına alarak İdlib'de yeni bir sığınak açtı.

Al-Jaleel şimdi, İdlib'deki yeni barınakta, diğer hayvanseverlerle beraber 1000'den fazla kediyi besliyor ve tedavi ediyor.

Ernesto’s paradise today 31-03-2021

Enjoy these beautiful faces of the Syrian cats pic.twitter.com/NridHjAD46 — Ernesto’s Sanctuary for Syrian Cats (@theAleppoCatman) March 31, 2021

​Ernesto'nun Barınağı isimli merkezin yöneticilerinden Muhammed Wattar, "Çok sayıda hayvan savaş nedeniyle yaralandı, sahipleri ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı için yalnız kaldılar. Onlara kalacak bir yer sağlıyoruz, besliyoruz ve tedavi ediyoruz" dedi.

Barınağın kurulmasına yardım eden İtalyan bir kadının favori kedisinin adını taşıyan barınak, çitlerle çevrilmiş 2000 metrekarelik bir alandan oluşuyor.

Ernesto’s sanctuary in Syria provides medical care and food for the felines that are abandoned by their owners pic.twitter.com/UdLXNp5rhm — Reuters (@Reuters) April 1, 2021

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