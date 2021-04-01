AB Komisyonu: ABD'nin İran ile nükleer anlaşmaya dönmesi hakkında yeni toplantı yapılacak

İran ile nükleer anlaşmaya imza atan küresel güçler, ABD'nin anlaşmaya dönmesi konusunda yarın İranlı yetkililerle bir araya gelecek.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) taraflarının video konferans toplantısına, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlık yapacak.

ABD, AB öncülüğünde yapılacak İran toplantısından memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde, İran ile nükleer anlaşmaya imza atan ülkelerin temsilcilerinin yarın yapacağı görüşmeye ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Price, söz konusu toplantıyı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, "Haftalardır dile getirdiğimiz gibi, İran'ın da aynı şeyi yapmasına paralel bir şekilde nükleer anlaşma koşullarına dönmeye hazır olduğumuzu belirttik" dedi.

Yarınki toplantıyı pozitif bir adım olarak gördüklerini belirten Price, sürecin birçok karşılıklı adımın atılmasıyla ilerleyebileceğini kaydetti.

Toplantıya, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı yetkililer katılacak.

Toplantıda, ABD'nin anlaşmaya geri dönme ihtimali ile anlaşmanın tüm taraflarca tam ve etkili olarak uygulanmasının nasıl sağlanabileceği ele alınacak.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ayrıldıklarını açıklamıştı. Trump'tan sonra başkanlığa seçilen Joe Biden, göreve geldikten sonraki İran'la nükleer anlaşmaya dönebileceklerinin sinyallerini vermişti.

Ortak Kapsamlı Eylem Planı, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.