Süveyş Kanalı'nda sırada bekleyen gemilerin geçişi tamamlandı

Mısır Süveyş Kanalı İdaresi Başkanlığı, Süveyş Kanalı’nda karaya oturan Ever Given gemisinin kurtarılması ve deniz trafiğinin yeniden açılmasının ardından kanalda bekleyen tüm gemilerin geçişini tamamladığını açıkladı.

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda 23 Mart'ta karaya oturan ve 6 gün boyunca gemi trafiğini durduran Panama bandıralı konteyner gemisi'ın 29 Mart'ta kurtarılmasının ardından geçişler yeniden başlamıştı. Mısır, kanaldaki tıkanıklık süresince oluşan gemi trafiğindeki birikintinin sona erdiğini açıkladı. Mısır Süveyş Kanalı İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yük gemisinin kurtarılması ve deniz trafiğinin yeniden açılmasının ardından kanalda bekleyen t üm gemilerin geçişini tamamladığı kaydedildi.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabie, karaya oturan yük gemisinin kurtarma çalışmalarının devam ettiği 6 günlük sürede kanalın kuzey ve güney yakalarında toplam 422 geminin biriktiğini belirterek, bekleyen son 61 geminin de geçmesi ile 23 Mart'tan bu yana kanalda biriken tüm gemilerin geçişinin tamamlandığını açıkladı.