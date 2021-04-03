'Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi gözaltında' iddiası: Genelkurmay Başkanı iddiaları yalanladı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğu öne sürüldü.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde, Kral Hüseyin'in en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın abisi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı iddia edildi.

Prensin, başkent Amman'daki Sarayı'nda tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiaları yalanlandı. Daha önce PETRA'da yer alan haberde eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Prensin, "darbe girişimi" suçlamasıyla başkent Amman'daki sarayında tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edilmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu El-Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

Genelkurmay'dan açıklama

Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Yusuf el Huneyti, bazı eski yetkililerin ülkenin güvenliğini hedef alan eylemleri gerçekleştirdiğine dair soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.

Petra Haber Ajansı’na konuşan Huneyti, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğuna dair haberleri yalanlarken, prensten ülkenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden bazı eylem ve faaliyetlere son vermesi istendiğini belirtti.

رئيس هيئة الأركان يؤكد أن التحقيقات مستمرة في قيام مسؤولين سابقين بنشاطات تستهدف أمن الأردن



التفاصيل: https://t.co/TWwoTteONd pic.twitter.com/GbiHE1V5Qh — sputnik_ar (@sputnik_ar) April 3, 2021

​Hunseyti, güvenlik teşkilatıyla yürütülen kapsamlı ortak soruşturmalar sonucunda birkaç kişinin tutuklandığını da ekledi.

“Soruşturmalar devam ediyor. Sonuçları şeffaflık bir şekilde açıklanacak” diyen Hunseyti, alınan tüm tedbrilerin yasalar çerçevesinde alındığın altını çizerek, “Kimse hukukun üstünde değil. Ürdün'ün güvenliği ve istikrarı her şeyden önce gelir” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'dan Ürdün'e "güvenlikle ilgili alınan tüm kararlarda yanındayız" mesajı

Suudi Arabistan yönetimi, ülke güvenliğini korumak için alınan her türlü kararda Ürdün'ün yanında olduğunu açıkladı. Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı yönündeki iddiaların ardından Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yazılı açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yayımlanan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın, Kral 2. Abdullah ile Prens Hüseyin bin Abdullah'ın, ülkenin güvenlik ve istikrarını korumak ve bu yöndeki her türlü sabotaj girişimini bertaraf etmek için aldığı tüm kararları desteklediği ve kardeş ülke Ürdün'ün yanında yer aldığı" ifade edildi.

Ürdün ile Suudi Arabistan arasındaki kardeşlik, inanç ve ortak kader bağına vurgu yapılan açıklamada, iki ülkenin güvenliğinin ayrılamaz bir bütün olduğu belirtildi.

Lübnan: Ürdün’ün güvenliği ve emniyeti, Arap dünyanın güvenliği ve emniyetinin temelidir

Açıklamada, Kral Abdullah liderliğindeki Ürdün'ün güvenlik ve istikrarının sürmesi temennisinde bulunuldu.

Lübnan'dan da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'den açıklama geldi. Hariri, Kralı 2. Abdullah'a desteklediğini belirterek, “Ürdün’ün güvenliği ve emniyeti, Arap dünyanın güvenliği ve emniyetinin temelidir” ifadelerini kullandı.

امن #الاردن وسلامته قاعدة اساس في امن العالم العربي وسلامته . كل التضامن مع القيادة الاردنية والملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مكتسبات الشعب الاردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه . — Saad Hariri (@saadhariri) April 3, 2021

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