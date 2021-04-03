Kayıt
00:55 04 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ürdün Kralı II. Abdullah

    'Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi gözaltında' iddiası: Genelkurmay Başkanı iddiaları yalanladı

    © REUTERS / Jordanian Royal Palace
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104061/17/1040611790_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_e2edd3778db5329b4a1561f5af831594.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202104031044188048-urdun-krali-2-abdullahin-kardesi-gozaltinda-iddiasi-genelkurmay-baskani-iddialari-yalanladi/

    Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğu öne sürüldü.

    ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde, Kral Hüseyin'in en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın abisi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı iddia edildi.

    Prensin, başkent Amman'daki Sarayı'nda tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edildi.

    Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiaları yalanlandı. Daha önce PETRA'da yer alan haberde eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

    Prensin, "darbe girişimi" suçlamasıyla başkent Amman'daki sarayında tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edilmişti.

    Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu El-Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

    Genelkurmay'dan açıklama

    Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Yusuf el Huneyti, bazı eski yetkililerin ülkenin güvenliğini hedef alan eylemleri gerçekleştirdiğine dair soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.

    Petra Haber Ajansı’na konuşan Huneyti, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğuna dair haberleri yalanlarken, prensten ülkenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden bazı eylem ve faaliyetlere son vermesi istendiğini belirtti.

    ​Hunseyti, güvenlik teşkilatıyla yürütülen kapsamlı ortak soruşturmalar sonucunda birkaç kişinin tutuklandığını da ekledi.

    “Soruşturmalar devam ediyor. Sonuçları şeffaflık bir şekilde açıklanacak” diyen Hunseyti, alınan tüm tedbrilerin yasalar çerçevesinde alındığın altını çizerek, “Kimse hukukun üstünde değil. Ürdün'ün güvenliği ve istikrarı her şeyden önce gelir” ifadelerini kullandı.

    Suudi Arabistan'dan Ürdün'e "güvenlikle ilgili alınan tüm kararlarda yanındayız" mesajı

    Suudi Arabistan yönetimi, ülke güvenliğini korumak için alınan her türlü kararda Ürdün'ün yanında olduğunu açıkladı. Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı yönündeki iddiaların ardından Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yazılı açıklama yapıldı.

    Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yayımlanan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın, Kral 2. Abdullah ile Prens Hüseyin bin Abdullah'ın, ülkenin güvenlik ve istikrarını korumak ve bu yöndeki her türlü sabotaj girişimini bertaraf etmek için aldığı tüm kararları desteklediği ve kardeş ülke Ürdün'ün yanında yer aldığı" ifade edildi.

    Ürdün ile Suudi Arabistan arasındaki kardeşlik, inanç ve ortak kader bağına vurgu yapılan açıklamada, iki ülkenin güvenliğinin ayrılamaz bir bütün olduğu belirtildi.

    Lübnan: Ürdün’ün güvenliği ve emniyeti, Arap dünyanın güvenliği ve emniyetinin temelidir

    Açıklamada, Kral Abdullah liderliğindeki Ürdün'ün güvenlik ve istikrarının sürmesi temennisinde bulunuldu.

    Lübnan'dan da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'den açıklama geldi. Hariri, Kralı 2. Abdullah'a desteklediğini belirterek, “Ürdün’ün güvenliği ve emniyeti, Arap dünyanın güvenliği ve emniyetinin temelidir” ifadelerini kullandı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kartepe ilçesinde yer alan, 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi'nde dün kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından pistlerde kar kalınlığı, 110 santime ulaştı.
    Nisanda yoğun kar, kayak merkezlerini doldurdu
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet