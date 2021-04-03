Rusya: Nusra militanları İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde 24 kez ateş açtı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, son 24 saatte El Nusra Cephesi militanlarının İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde 24 kez ateş açtıkları, TSK denetimindeki bölgede olan grupların ise böyle bir eylemde bulunmadıkları belirtildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, bugünkü basın toplantısında İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinde son 24 saatte El Nusra Cephesi militanlarının 24 kez ateş açtıklarını belirtti.

Karpov, “İdlib gerginliği azaltma bölgesinde El Nusra Cephesi terörist grubunun mevzilendiği noktalardan İdlib’de 15, Lazkiye’de 4, Halep’te 2, Hama’da 3 kez olmak üzere 24 kez (Suriye tarafının verilerine göre ise 20 kez) ateş açıldığı tespit edildi” açıklamasında bulundu.

Karpov bununla birlikte son bir gün içinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türkiye’nin kontrolünde olan yasadışı silahlı oluşumlar tarafından ateş açıldığının saptanmadığını kaydetti ve ekledi:

“Rus askeri polisi birlikleri tarafından Haseke vilayetinde Kamışlı’dan Ayn Divar’a ve dönüş rotasında devriye gerçekleştirildi.”