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    Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin

    Ürdün'de darbe girişimine karşı ABD ve Araplar'dan Kral Abdullah'a 'tam destek', Türkiye'den 'endişe' açıklaması

    © REUTERS / REUTERS PHOTOGRAPHER
    Ortadoğu
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    ABD, Suud ve diğer Arap ülkeleri Kral Abdullah'ın aldığı önlemlere tam destek açıklarken Ankara da Ürdün'deki huzura güçlü destek eşliğinde "Olayları endişeyle izliyoruz" dedi. Resmi haber ajansının gözaltında olduğunu yalanladığı eski Veliaht Prens Hamza BBC'ye ulaştırdığı videoda sarayında hapsedildiğini söylerken Kral'ı yolsuzlukla suçladı.

    Ürdün'den eski veliaht prens olan Kral 2. Abdullah'ın üvey kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin ile birlikte 20 kişinin darbe girişiminden gözaltına alındığı iddiaları gelirken, resmi haber ajansı Petra, olayı 'devam eden güvenlik soruşturması' diye niteledi ve Prens Hamza'nın gözaltında olduğunu yalanladı.

    Genelkurmay: Faaliyetlerini bırakması istendi

    Petra'ya açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed Huneyti, Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını söyledi. Bin Hüseyin'in gözaltına alındığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını, ancak kendisinden 'ülkenin güvenlik ve istikrarının hedef alınmasına sebep olacak hareket ve faaliyetleri bırakmasının istendiğini' duyuran Huneyti, soruşturmanın devam ettiğini ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını, alınan tüm tedbirlerin kanunlara uygun olduğunu sözlerine ekledi.

    ABD: Kral tam desteğimize sahip

    Ancak uluslararası tepkiler darbe girişimi iddiası doğrultusunda gelirken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price "Haberleri yakından takip ediyoruz ve Ürdünlü yetkililerle temas içindeyiz. Kral Abdullah, ABD'nin kilit müttefikidir ve tam desteğimize sahiptir" açıklamasını yaptı. 

    Türk Dışişleri'nden de "Olayları endişeyle izliyoruz" açıklaması geldi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Kral II. Abdullah ve Ürdün hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine güçlü destek' dile getirilerek şöyle denildi:

    "Orta Doğu’da barışın kilit ülkesi Ürdün’ün istikrar ve huzurunu Türkiye’nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz. Ürdün’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz." 

    Suudi kraliyeti 'tüm kabiliyetleriyle tam destek' sundu

    Suudi Arabistan "Kraliyet Kral Abdullah ile Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah'ın güvenlik ve istikrarı korumak için aldığı tüm karar ve önlemlere yönelik tam desteğini tüm kabiliyetiyle birlikte teyit eder" açıklamasını yaparken, Mısır, Umman, Bahreyn, BAE, Katar, Kuveyt, Lübnan, Irak, Filistin, Körfez İşbirliği Konseyi, Arap Birliği'nden de benzer açıklamalar geldi.

    ABD'nin önde gelen gazetesi The Washington Post'un Veliaht Prens'in gözaltında olduğu iddiasını yalanlayan Petra'nın haberinde, eski Ürdün'ün Suudi Arabistan Temsilcisi Şerif Hasan bin Zeyd ve eski Planlama ve Maliye Bakanı, eski Kraliyet Divanı Başkanı Besim İbrahim Avadallah ile adı açıklanmayan 'diğerlerinin' güvenlikle ilgili gerekçelerle gözaltında olduğu bilgisi verildi.

    Kardeşinden Kral'a yolsuzluk, beceriksizlik, taciz suçlaması

    Kral Abdullah'ın üvey kardeşi Prens Hamza ise BBC'ye bir video ulaştırarak genelkurmay başkanı tarafından sarayında ev hapsine konulduğunu öne sürdü.

    Yanlış bir şey yapmadığını ve herhangi bir komploya karışmadığını savunan Prens Hamza, iktidardaki sistemi beceriksizlik, yolsuzluk ve tacizle suçladı.

    Prens Hamza'nın 1999-2004 arası sahibi olduğu veliaht prens unvanı Kral Abdullah tarafından oğlu Hüseyin'e verilmişti.

    Etiketler:
    Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, ABD Dışişleri, ABD, Suudi Arabistan, Destek, Darbe girişimi, Veliaht Prens, Prens Hamza bin Hüseyin, Kral Abdullah, Ürdün
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