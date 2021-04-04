Ürdün hükümeti: Eski Veliaht Prens Hamza, ulusal güvenliğe zarar vermek için yabancı ajanlarla temas içindeydi

Ürdün hükümetinin darbe girişimiyle ilgili açıklamasında, eski Veliaht Prens Hamza ile iki yetkilinin 'ulusal güvenliğe zarar vermek için yabancı ajanlarla temas içinde oldukları' iddia edildi.

Ürdün'de darbe girişimi iddialarına koşut evhapsine alındığı söylenen Kral 2. Abdullah'ın üvey kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin ile ilgili açıklama yapıldı.

Hükümetin açıklamasında, komplonun hayata geçirilmesi öncesi belli iletişimlerin Ürdün istihbarat servisleri tarafından yakalandığı ve bununla ilgili 14 kişinin evhapsine konulduğu aktarıldı.

Buna göre bir süredir gözetlenen eski Veliaht Prens Hamza, yabancı ülkelerle Ürdün'ü istikrarsızlaştırma konusunda temas içinde bulunuyordu.

Açıklamada Prens Hamza'nın yabancı ajanlarla ulusal güvenliğe zarar vermeye yönelik adımların zamanlaması konusunda iletişimde bulunduğunun saptandığı iddia edildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, yaptığı açıklamada, şunları sıraladı:

"Soruşturmalarda Ürdün'ün istikrarını bozmak için doğru zamanlama konusunda yabancı taraflarla yapılan müdahaleler ve iletişimler gözlendi."

"Buna Prens Hamza'nın eşiyle temasa geçen yabancı bir istihbarat teşkilatı aracılığıyla çiftin Ürdün'den ayrılması için bir uçak organize edilmesi de dahildi."

"İlk soruşturmalar, bu faaliyetlerin ve hareketlerin ülkenin güvenliğini ve istikrarını doğrudan etkileyen bir aşamaya ulaştığını gösterdi, ancak majesteleri, doğrudan Prens Hamza ile konuşmanın,meselenin istismar edilmesini önlemek için aile içinde bununla ilgilenmenin en iyisi olduğuna karar verdi."

"Güvenlik teşkilatları, komploya karışanların devlet güvenlik mahkemesine sevk edilmesini talep etti."