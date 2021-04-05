Netanyahu: İsrail vatandaşlarıyla ilgilenmek için istikrarlı bir sağcı hükümete ihtiyacımız var

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 23 Mart'ta yapılan parlamento seçimlerinin ardından hükümet kurmak için rakiplerine çağrıda bulunmaya devam ederek, "İsrail vatandaşlarıyla ilgilenmek için yıllarca istikrarlı bir sağcı hükümete ihtiyacımız var" dedi.

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile Savunma Bakanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz Partisi koalisyonunun Aralık ayında bütçe görüşmelerindeki anlaşmazlık nedeni ile çökmesinin ardından İsrail 23 Mart'ta yeniden sandık başına gitmişti. Ülkede 2 yıl içerisinde 4'üncü kez yapılan seçimler sonucunda sandıktan yeniden koalisyon çıkmıştı.

'İran'a karşı savaş da bitmiyor'

İsrail'de hükümet krizi devam ederken, Netanyahu koalisyon için rakiplerine çağrıda bulunmaya sürdürüyor. Netanyahu, partisinin yeni bir koalisyon hükümeti kuracağına duyduğu güveni ifade ederek, "İsrail toprakları ve vatan mücadelesi bitmiyor. Yerleşim mücadelesi bitmiyor. Kendimizi savunma hakkımız için verdiğimiz mücadele bitmiyor, nükleer anlaşmaya dönmek isteyen İran'a karşı savaş da bitmiyor" dedi.

'Sağcı hükümete ihtiyacımız var'

"Bu zorluklarla ve önümüzde duran muazzam fırsatlarla karşı karşıya kaldığımızda, şimdi tüm İsrail vatandaşlarıyla ilgilenmek için yıllarca istikrarlı bir sağcı hükümete ihtiyacımız var" diyen Netanyahu, "Şu anda talep edilen de bu ve Tanrı'nın yardımıyla bunu başaracağız. Bunun mümkün olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Likud, seçimlerde 30 sandalye kazanmıştı

Netanyahu'nun partisi Likud, 23 Mart seçimlerinde 30 sandalye kazanmış, bir önceki seçimlere göre 7 sandalye kaybetmişti. Likud, 120 sandalyeli parlamentonun 4'de 1'ini oluşturmuştu. Netanyahu'nun yeni bir hükümet kurmak için ise 61 sandalyeli bir koalisyona ihtiyacı var.

'Aşırı sağ hükümet başımıza felaket getirecek'

Gantz dün yaptığı açıklamada ise, Netanyahu başkanlığındaki yeni bir aşırı sağ hükümetinin bir 'felaket getireceğini' ifade ederek, Netanyahu'nun dengesiz bir hükümet oluşturacağını belirtti. Gantz, Netanyahu ile yeni bir koalisyon yapmayacağının sinyalini vererek, "Değerlerinde dürüst olanlarla gideceğiz, kişisel çıkarları ön planda olanlarla mesafeli olacağız" dedi.

İsrail'de yeni bir hükümetinin kurulamaması halinde yeniden seçime gidilecek.