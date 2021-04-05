Suriye’de saldırı İHA’larını hedefe yöneltmek için benzersiz bir yöntem test edildi

Suriye’de Rusya’nın ‘İnohodets’ adlı yeni taktik saldırı insansız hava araçlarını (İHA) modernize edilmiş taşınabilir keşif, komuta ve iletişim sistemleri Strelets-M yardımı ile teröristlerin tesislerine yönlendiren benzersiz bir güdümleme teknolojisi test edildi.

Rus askeri-sanayi sektöründen bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere Rus yapımı İnohodets İHA’ları Suriye’de modernize edilmiş taşınabilir keşif, komuta ve iletişim sistemleri Strelets-M yardımı ile teröristlerin tesislerine yönlendiren benzersiz bir güdümleme teknolojisi test edildi, sonuç olarak gerçek zamanlı olarak yüksek operasyon hızı ve isabet oranı elde edildi.

Testlerin tam olarak ne zaman yapıldığını belirtmeyen yetkili, İnohodets İHA’larının, koordinatları kara kuvvetleri askerleri tarafından iletişim kanalları üzerinden İHA kontrol merkezine ve üst düzey komuta kademesine gerçek zamanlı olarak gönderilen, ‘Strelets-M’ sistemi va tespit edilen hedefleri vurduğu bilgisini verdi.

Kaynağın aktardığına göre karadaki gözlemciler, Strelets sistemindeki aygıtların yardımı ile hedefi tespit ederek, parametrelerini ve kesin koordinatlarını tabletteki harita üzerinde görüntülüyor. Hedef düşmana ait tank, zırhlı araç veya askeri personel grubu, bir topçu mevzii ya da komuta merkezi olabilir. Hedefle ilgili bilgiler ilgili kontrol merkezlerine güvenli iletişim kanalı aracılığıyla iletilir, kontrol merkezleri ise serbest olan en yakın saldırı İHA'sını hedefi imha etmekle görevlendirir.

Yetkili, “Ayrıca, hedefin İHA operatörünün elektronik haritasında otomatik olarak gösterildiği, hedeflerin tam koordinatlarının doğrudan İHA kara kontrol noktasına iletildiği alternatif te uygulandı” açıklamasında bulundu.

Strelets-M sisteminin şimdilik saldırı İHA’larını doğrudan kontrol etme imkanı sunmadığını aktaran yetkili, “Ancak ileride yerli İHA’larda yeterli otomasyon seviyesine ulaşıldıktan sonra Strelets sisteminin ya da versiyonlarının kara kuvvetlerine saldırı İHA’larını doğrudan hedefe yönlendirme imkanı sunacağı olasılığını dışlamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Strelets sisteminin hedeflerin gerçek zamanlı olarak, tespit edilmesinden 8-12 dakika sonra vurulmasına imkan sunduğunu belirtmişti.

Orion adıyla da bilinen uzun menzilli orta irtifa İHA’sı İnohodets, Savunma Bakanlığı'nın siparişi üzerine ‘Kronstadt’ şirketi tarafından geliştirildi. Bir gün boyunca havada kalabilen aracın maksimum kalkış ağırlığı 1.100 kilogram olup, savaş yükü 250 kilograma kadar ulaşabiliyor. Orion, kara hedeflerine karşı küçük boyutlu güdümlü füzeler ve güdümlü bombalar kullanma yeteneğine sahip.