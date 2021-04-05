Dubai’de gökdelende çıplak poz veren bir grup kadın gözaltına alındı

Dubai’de bir gökdelenin balkonunda ünlü bir firmanın web sitesi çekimleri için çıplak poz veren bir grup kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların bin sterlin para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en yüksek nüfuslu emirliği Dubai'nin Marina bölgesindeki bir gökdelende balkonunda çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı. Kadınların balkonda yan yana poz verdiği fotoğraf ve görüntüler viral oldu.

#Dubai police arrest group over balcony video of nude women



Videos and photographs depict over a dozen women without clothes; violations of UAE public decency law carry penalties of up to six months in prison and $1,360 fine pic.twitter.com/dq29MQoWa3 — ivan (@ivan8848) April 5, 2021

​Yerel medya, bir grup kadının ünlü bir firmaya ait web sitesi çekimleri nedeniyle çıplak poz verdiğini aktardı.

Dubai polisinden yapılan açıklamada ise 'uygunsuz bir videoda yer alan bir grup kadının’ gözaltına alındığı ve savcılığa sevk edildiği belirtildi.

Gözaltına alınan kadınların, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kamu ahlakı yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin sterlin para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Ayrıca yetişkin içerikli materyallerin paylaşımının da hapis cezası ve ağır para cezası ile sonuçlanabileceği bildirildi.