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    İsrail- Benyamin Netanyahu- Pfizer aşısı

    Jerusalem Post: Pfizer, 'muz cumhuriyeti' olarak gördüğü İsrail'e aşı sevkiyatını durdurdu

    © REUTERS
    Ortadoğu
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    İsrail'de seçim sonrası yaşanan koalisyon hükümeti belirsizliği, ülkenin koronavirüs aşılama başarısına gölge düşürecek gibi görünüyor. Yerel basına göre İsrail'e 'muz cumhuriyeti' diyen Pfizer, son 2.5 milyon doz aşının ödemesini almadan ek sevkiyat yapmak istemiyor. Pfizer, bu haberler sonrası, anlaşmayı güncellemeye çalıştıklarını açıkladı.

    Koronavirüs aşısı yaptırma oranının en yüksek olduğu ülkelerden İsrail'de yerel basında teslimatta sorunlar olduğuna dair iddialar yer aldı. Jerusalem Post'un haberine göre ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BionTech ile ürettiği koronavirüs aşısının gönderimini durdurdu çünkü son yollanan 2.5 milyon doz aşının ödemesini hâlâ alamadı.

    Pfizer'daki üst düzey yetkililer, koalisyon hükümeti belirsizliği nedeniyle borcun kapatılmayacağından endişeli, düzenli bir ülkede böyle bir durumun nasıl yaşanıyor olabileceğini anlamıyor. Ordu radyosu Galatz muhabiri de 'Good Morning Israel' programında paylaştığı bilgilerde Pfizer yetkililerinin İsrail'i 'muz cumhuriyeti' olarak gördüğünü aktardı.

    İsrail'e pazar günü yollanmış olması gereken 700 bin doz aşının gönderimi ikinci bir karara kadar ertelenmişti.

    ​Öte yandan Pfizer, Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada söz konusu iddialara değinmedi ama Kasım 2020'de atılan imzalar doğrultusunda ilk teslimatı tamamladığının altını çizdi, anlaşmayı güncellemek, ek aşı göndermek için hükümetle çalıştıklarını belirtmekle yetindi. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan ise bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

    ​Bugüne kadar 9.3 milyon nüfuslu İsrail'de 16 yaş üstü 5.27 milyon vatandaş aşının ilk dozunu yaptırdı, 4.84 milyona ikinci doz da yapıldı. Ülke, Moderna ve AstraZeneca- Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısını da kullanılıyor. Pandeminin başından bu yana 6 bin 248 kişi hayatını kaybetti. Pazar günü ülkede 32 bin 886 koronavirüs testi yapıldı, yaklaşık 195'i pozitif çıktı.

    İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in iki hafta önce yapılan seçimlerin ardından koalisyon hükümetini kurmakla görevlendireceği kişiyi belirlemek üzere parti temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde hiç bir isim, hükümeti kurmak için gerekli olan milletvekili desteğine ulaşamadı.

    Yine Jerusalem Post'un haberine göre İsrail, nüfusunun büyük kısmını aşılamasına yarayan 10 milyon aşının ödemesini yaptı, şubatta aşı sıkıntısı doğunca Başbakan Benyamin Netanyahu ile Pfizer CEO'su Albert Bourla ek doz gönderilmesi için anlaştı.

    Knesset Finans Komitesi'nde geçen ayki bir görüşmeden ortaya çıktığı üzere İsrail tüm koronavirüs aşılarına 2.6 milyon şekel (788 milyon dolar) harcadı. Hükümet, firmalarla yapılan gizlilik sözleşmeleriyle nedeniyle aşı maliyetini açıklamıyor ama bu rakamdan İsrail'in doz başına diğer ülkelerden daha çok para harcadığı anlaşılıyor.

    Sağlık Bakanlığı, 30 milyondan fazla ek doz için 3.5 milyar şekellik ödeme için bastırıyordu ancak siyasetin ana aktörleri Netanyahu ile Mavi- Beyaz partisi lideri Benny Gantz arasındaki anlaşmazlıktan dolayı hükümet toplantısı yapılamamış, bu ek ödeme konusu da mecburen ertelenmişti. Gantz, Netanyahu'nun daimi bir adalet bakanı atamaması nedeniyle görüşmeyi iptal etmişti. Gantz'ın geçici adalet bakanı olarak görevi 2 Nisan'da sona erdi ancak bu göreve hâlâ daimi bir atama yapılmış değil.

    Gantz'ın sözcüsü, Jerusalem Post'a verdiği demeçte Netanyahu'nun hükümetin işleyişine zarar verecek çok şey yaptığını ama Gantz'ın aşıları geri çevirerek halk sağlığını etkileyecek bir şey yapmayacağını vurguladı. Gantz'ın ofisi 2.5 milyon doz aşının alımının onaylandığını, gecikmelerin sorumlusunun da Sağlık Bakanlığı olduğunu vurguladı.

    Etiketler:
    Reuven Rivlin, Benny Gantz, Benyamin Netanyahu, muz cumhuriyeti, Koronavirüs aşısı, Pfizer, İsrail
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