Suudi Arabistan: Sadece aşılanmış ya da koronavirüs geçirip iyileşmiş kişilere umre izni verilecek

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan'dan itibaren sadece aşılanmış ya da koronavirüs geçirip iyileşmiş kişilere umre izni verileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla ilgili aldığı önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu kapsamda, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sadece koronavirüs aşısı yaptırmış veya koronavirüse yakalanıp iyileşmiş kişilerin umre ziyareti için kabul edileceği bildirildi.

Açıklamada, 'Aşının iki dozunu da yaptırmış kişiler, aşının ilk dozunu yaptırması üzerinden en az 14 gün geçmiş kişiler ve koronavirüse yakalanıp iyileşmiş kişilerin' ziyaretlerinde herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceği belirtildi.

Buna göre, yalnızca belirtilen kriterlere uyan kişiler veve ibadetlerini gerçekleştirebilecek.

Öte yandan sayılan koşullar Medine'de bulunan Hz. Muhammed Camisi'ne yapılacak ziyaretleri de kapsıyor.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla ülke genelinde şu ana kadar 5 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki aşılama sürecinde gelinen son noktaya ilişkin bilgi verildi.

​Yaklaşık 34 milyon nüfusa sahip Suudi Arabistan'da son verilere göre virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 697'ye, vaka sayısı da 392 bin 682'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 379 bin 816'ya ulaştı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ,17 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, aşılama kampanyasının Alman-Amerikan Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşı ile başladığını duyurmuştu.