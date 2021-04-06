Ürdün'de eski Veliaht Hamza ile Genelkurmay Başkanı arasındaki konuşmadan: Vatanım için ne yapmamı söylemeye mi geldin?

Ürdün'de eski Veliaht Prensi Hamza ile Genelkurmay Başkanı Huneyti arasında geçen konuşma sızdırıldı. Konuşmada, prensin Huneyti’ye “Ürdünlüyüm, özgürüm. Babamın oğluyum. Halkımın arasına karışma hakkım var. Babam ölüm döşeğindeyken ona söz verdiğim gibi vatanıma ve halkıma hizmet etme hakkım var” dediği duyuluyor.

Darbe iddialarıyla çalkalanan Ürdün’de eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ile Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el Huneyti arasında geçtiği belirtilen konuşma sızdırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan konuşmada, Prens'in sinirlenip Genelkurmay Başkanı’nı kovmasına rağmen Huneyti’nin eski veliahta hiçbir şekilde saygısızlık yapmayıp ‘efendim’ demeyi sürdürmesi dikkat çekiyor.

Huneyti, Prens'ten aşiretlerle ve krallığın güvenliğine kastedenlerle görüşmemesini, ziyaretlerini sadece aileyle sınırlandırmasını rica ettikten sonra eski veliaht sinirli bir şekilde çalışanlardan Genelkurmay Başkanı'nın arabasını getirilmesini istiyor. Veliaht Prens, "Paşanın arabasını getirin. Gelip, bana ne yapmamı, kiminle görüşmem gerektiğini mi söylüyorsun? Evime, vatanım için ne yapmam gerektiğini bana söylemeye mi geldin? Beni tehdit mi ediyorsun?" diyerek Genelkurmay Başkanı'na çıkıştı.

تسجيل صوتي مسرّب يكشف تفاصيل المحادثة بين الأمير #حمزة_بن_الحسين وقائد الجيش الأردني السبت الماضي 👇#الأردن pic.twitter.com/sJpDe7TOcO — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 6, 2021

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Genelkurmay Başkanı da o arada, "Hayır, sayın prens, sizi tehdit etmeye gelmedim" diye yanıt verdi.

‘Devletin kötü yönetilmesi benim yüzümden mi?’

Ancak Prens konuşmaya devam edip, "Devletin kötü yönetilmesi benim yüzümden mi? Başarısızlıklar benim yüzümden mi oluyor? Efendim, bana izin verin. Bu oluşan karmaşa benim yüzümden mi oluyor? Evime gelip sen ve istihbarat başkanı beni tehdit mi ediyorsunuz? ‘Ailen dışında kimseyle görüşme’ mi diyorsunuz? Arabana bin ve kapıdan çık" ifadelerini kullanırken, Huneyti prensi sakinleştirmeye çalışıp, "Hayır efendim, tehdit etmiyoruz" demeye çalıştı.

Ancak Prens sakinleşmeyip "Beni affet, sana ve kurumuna saygı duyuyorum ancak Hüseyin’in (Babasına işaret ederek) evinde bu sözleri sarf edemezsiniz. Arabana binip evden çıkıyorsun" diye sert sözlerine devam etti.

Eski veliaht, "Sesini yükseltme de ne demek? Bana söylediklerinin anlamını biliyor musun?” diye sorarken, Genelkurmay Başkanı, “Biliyorum. Size mesajı ilettim" diye yanıt veriyor.

Prens, "Kimin mesajı?” diye sorduğunda, Genelkurmay, “Benim, İstihbarat Müdürlüğü ve Ulusal Güvenlik’in mesajı" cevabını veriyor.

'Ben Ürdünlüyüm, özgürüm, babamın oğluyum'

Huneyti’den, sinirli bir şekilde mesajı tekrarlamasını isteyen veliaht, özetle şu yanıtı alıyor: "İnsanların arasına karışmayın, kimseyi ziyaret etmeyin. Sosyal medya ve Twitter kullanmayın."

Prens ise şunları söyledi: "Ben Ürdünlüyüm, özgürüm. Babamın oğluyum. Halkımın arasına karışma hakkım var. Vatanıma ve halkıma (babam) ölüm döşeğindeyken ona söz verdiğim ve yemin ettiğim gibi hizmet etme hakkım var. Şimdi siz, efendim beni bağışlayın, 20 yıl önce neredeydiniz? Allah rahmet eylesin, babamın emriyle veliahttım ben. Ona yemin ettim, sağ olduğum sürece halkım ve vatanıma hizmet etmeye devam edeceğime dair yemin ettim. Şimdi sorumlusu olmadığım bu karmaşanın ardından gelip bana ‘taahhüt et’ diyorsunuz?

Kralın ismi geçmiyor

Prens, mesajın kimden geldiğini tekrar sorduğunda, Genelkurmay başkanı kendisi ve istihbarattan geldiğini belirtirken, Kral 2. Abdullah’ın isminin hiçbir şekilde konuşmada geçmemesi de dikkat çekiyor.

'Ülkede yaptığınız bu saçmalıklar tüm ülkeyi, hepimizi yok edecek'

Konuşmanın son bölümünde, Huneyti, prense "Kırmızı çizgileri aştınız” ifadelerini kullanırken, Prens de onu sinirli bir şekilde uğurlayıp, “Size saygı duyuyorum. Ancak ülkede yaptığınız bu saçmalıklar tüm ülkeyi, hepimizi yok edecek” diye yanıtını verdi. Genelkurmay da “Bizi yok etmeyecek. Aile birlik kalsın" cevabını verdi.

Prens ise "Saçmalıkların sorumlusu ben değilim. Sen de ben de biliyoruz kimden geldiğini. Şimdi yolunuz açık olsun" derken, Genelkurmay başkanı da “Teşekkürler” dedi.

Prens, "Bir daha da gelip beni tehdit etme. Burası Hüseyin’in evi" diye uyardı. Huneyti de "Tehdit etmedim efendim" diye tekrarladı.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, dün yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.