İsrail'de hükümet kurma görevi Netanyahu'nun

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin hükümeti kurma görevini Başbakan Benyamin Netanyahu'ya verirken "Benim için kolay olmadı" dedi.

İsrail'de 2 yıl içinde 4. erken seçim olma özelliği taşıyan 23 Mart seçiminde hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamazken, öncelik mecburen Başbakan Benyamin Netanyahu'ya verildi.

Dün tüm partilerin temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunmasının ardından bugün Başbakan Benyamin Netanyahu’yu hükümeti kurmakla görevlendiren İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, "Bu kararı vermek benim için kolay olmadı" dedi.