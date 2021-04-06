Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk nükleer santrali ticari faaliyete başladı

BAE liderleri Twitter'dan yaptıkları açıklamada ülkenin ilk nükleer santralinin ticari faaliyete geçtiğini bildirdi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan, "Barakah nükleer enerji santralinde ticari faaliyetlerin başlaması BAE için tarihi bir kilometre taşıdır" dedi.

​Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emir Muhammed bin Raşid el-Mektum, Twitter'da "İlk Arap nükleer santralinden çıkan ilk megawatt ulusal elektrik şebekesine girdi" ifadelerini kullandı.

محطة تاريخية دخلتها دولة الامارات اليوم ... جهد 10 أعوام .. و 2000 مهندس وشاب إماراتي .. و 80 شريك دولي .. ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة .. أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية.. مبروك شعب الامارات .. مبروك لأخي محمد بن زايد .. pic.twitter.com/iCrT2kHj6C — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 6, 2021

​Söz konusu enerji santrali, bir Arap ülkesinde işlemeye başlayan ilk nükleer santral olma özelliğini taşıyor.

BAE ve Kore Elektrik Şirketi (KEPCO) öncülüğündeki konsorsiyum tarafından inşa edilen nükleer santralin 22.5 milyar euroya mal olduğu bildiriliyor. 2021 itibarıyla BAE'nin elektrik ihtiyacının yüzde 27'sini karşılaması bekleniyor.

Dünyanın yedinci büyük petrol yataklarına sahip ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkenin kuzeybatısındaki sahil şeridinde yer alan Barakah Nükleer Enerji Santrali’nde ilk reaktörünü geçen sene ağustos ayında faaliyete geçirmişti.

ABD ile bir anlaşma imzalayan BAE, sahip olduğu nükleer tesislerde uranyum zenginleştirme faaliyetinde bulunmayacağını daha önce taahhüt etmişti.