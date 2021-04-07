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    'Devrim Muhafızları üs gemisine İsrail saldırısı' iddiası: Tahran, İran'ın sivil gemisinde patlama ve hasarı doğruladı

    © AP Photo / Fay Abuelgasim
    Ortadoğu
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    NYT, ABD'li yetkililere dayanarak, İsrail'in 'Devrim Muhafızlarının üs gemisi' olmakla suçlanan Saviz'e saldırmadan önce Washington'ı bilgilendirdiği haberini geçti. Ardından İran Dışişleri, patlama ve kısmi hasar meydana geldiğine dair açıklama yaparken, bunun, korsanlara karşı güvenliği sağlamak için bölgede bulunan sivil gemi olduğunu söyledi.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'la nükleer anlaşmaya geri dönmesi ihtimaline koşut İsrail'in İran'a yönelik gölge savaşı denizlere taşarken, dün ABD'li müzakere heyetinin de gittiği İran'la nükleer anlaşma görüşmeleri sırasında bir İran gemisine daha saldırı haberi geldi. Mıknatısla hedefe yapışan limpet mayını gibi bir silahla vurulduğu söylenen Saviz isimli İran kargo gemisi, yıllardır Yemen ile Eritre arasındaki Kızıldeniz sularında demirlemesiyle ve İsrail ile Suudi Arabistan tarafından 'İran Devrim Muhafızlarının komuta-istihbarat-lojistik üssü olmakla' suçlanmasıyla tanınıyor. 'Saldırıyı düzenleyen İsrail'in önceden Washington'ı bilgilendirdiğine' dair ABD medyasında çıkan haberlerin ardından, Tahran'dan İran kargo gemisinde patlama ve kısmi hasar meydana geldiğini doğrulayan açıklama geldi. Açıklamayı, İran Dışişleri Bakanlığı yaptı.

    İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatibzade "Patlama salı günü Cibuti kıyısı yakınında medyada geldi, küçük çaplı hasar yaratırken can kaybına yol açmadı. Gemi, korsanlara karşı güvenliği sağlamak için bölgede bulunmaktadır" dedi.  

    Hatibzade, sabah 6 sularında meydana gelen patlamanın nedeni hakkında soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

    Somali korsanlarının yoğun faaliyet göstermesinden ötürü bölgede pek çok ülkenin donanmasından gemiler bulunuyor.

    İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması öncesinde İran'ın Mehr ve Tasnim ajanslarının İran gemisine saldırı haberini vermelerinin ardından, İran devlet televizyonu da yabancı medyaya dayanarak Saviz'e saldırıyı kabul etti. 

    ABD'nin Associated Press (AP) haber ajansına göre, İran devlet televizyonu İRİB'in sunucusu, ABD gazetesi The New York Times'ın haberinden alıntılar yaptı.

    NYT haberinde adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayanarak İsrail'in saldırıdan önce Washington'ı İran gemisini vuracağına dair uyardığı aktarılıyor. 

    NYT'ye İsrail tarafının Saviz saldırısını 'İran'ın daha önce İsrail gemilerine düzenlediği saldırıya misilleme' diye nitelediğini söyleyen bir ABD yetkilisi, Saviz'in gövdenin suyun altında kalan kısmından hasar gördüğünü kaydetti. Saldırının bilgedeki ABD uçak gemisi Dwight D. Eisenhower, Saviz'den uzaklaşana dek ertelenmiş olabileceğinden söz eden ABD'li yetkili, Saviz vurulduğu sırada Eisenhower'ın 200 mil uzakta bulunduğu bilgisini verdi.

    NYT'ye göre İran Devrim Muhafızlarına ait Telegram hesaplarında patlamanın gerisinde İsrail'in olduğuna dair paylaşımlar yapıldı. 

    AP, ulaştığı İsrailli yetkililerin haberle ilgili yorum yapmaya yanaşmadığını belirtti. 

    Bazı İsrail mekezli sosyal medya hesapları, Saviz'in torpedoyla vurulduğu, o sırada bölgede İsrail'in Dolphin sınıfı denizaltısının bulunduğuna dair paylaşımlar yaptı.

    The Hill'e konuşan Pentagon Sözcüsü Komutan Jessica L. McNulty, "Olaya hiçbir ABD gücünün karışmadığını teyit ederiz. Verecek ilave bilgimiz yok" dedi.

    NYT, bu ayın başında yayımladığı bir haberde, İsrailli ve ABD'li yetkililerin 2019'dan beri İsrail komandolarının İran kargosu taşıyan en az 1o gemiye saldırı düzenlediğine dair sözlerine yer vermişti. 

     

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