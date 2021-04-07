ABD istihbarat raporu: Yeni IŞİD lideri, hapiste onlarca cihatçı arkadaşını ele veren 'bülbül gibi şakıyan halifeydi'

Yeni yayımlanan istihbarat raporlarına göre, ABD, Irak işgali sırasında esir aldığı şimdiki IŞİD liderinin çok sıkı işbirliği yapması sayesinde onlarca cihatçıyı öldürdü ve örgüt sırlarını ele geçirdi. Öyle ki el Mevla el Selbi, muhbirlik hevesi nedeniyle ABD'li sorgucular tarafından 'bülbül gibi şakıyan halife' diye niteleniyordu.

ABD'nin Ekim 2019'da IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'yi öldürdüğünü açıklaması üzerine örgüt tarafından liderliğe getirilen Emir Muhammed Abdul Rahman el Mevla el Selbi hakkında IŞİD içine nifak tohumları ekebilecek istihbarat raporları yayımlandı.

ABD'nin 2003'te başlayan Irak işgali sırasında terör zanlılarını hapsettiği Bucca Kampı'na tıpkı el Bağdadi gibi attığı el Mevla el Selbi'nin buradaki ABD'li sorguculara verdiği ifadeler gün ışığına çıktı.

The ‘canary caliph’: How Isis leader betrayed his fellow jihadists to US interrogators | @KimSengupta07 https://t.co/Fmi7eXpBy2 — The Independent (@Independent) April 7, 2021

Raporlarda, şimdiki IŞİD liderinin o dönemde cihatçı arkadaşlarını ihbar edip örgütlenmenin sırlarını itiraf etmesi sayesinde işgalci güçlerin 'yüksek değerli hedefleri' yakaladıkları ya da öldürdükleri operasyonları başarıyla yürüttükleri belirtildi.

Telafer kentinden Iraklı Türkmen el Mevla el Selbi'nin muhbirlik hevesi nedeniyle ABD'li sorgucular tarafından 'bülbül gibi şakıyan halife' diye nitelendiği kaydedildi.

Yeni yayımlanan 2008 yılının istihbarat raporlarına göre, o dönemde Ortadoğu'ya kalabalık sayılarda ulaşmaya başlayan yabancı savaşçılara düşmanlığını dışa vuran el Mevla el Selbi, kadınların silahlı mücadelede yer almasına da kesinkes karşı çıkıyordu.

İlkin Eylül 2020'deki haberlere yeni IŞİD liderinin geçmişte en az 88 cihatçıyı ele verdiği yansımıştı.

#ISIS leader al-Mawla is a former US intelligence supergrass who ratted out 88 fellow jihadists when he was arrested in 2008, declassified files reveal. Some of the figures he named were later killed or captured by US-led forces. https://t.co/F2nf39O3ZK pic.twitter.com/vJBPBFqt8l — SAMRI (@SAMRIReports) September 18, 2020

Bu kez el Mevla el Selbi'nin ortadan kaldırılmasında rol oynadığı isimlerin başında IŞİD'in o dönemdeki adıyla Irak İslam Devleti'nin 2 numarasının geldiği de öğrenildi.

El Mevla el Selbi'nin Muhammed Moumou isimli Fas göçmeni İsveç vatandaşı olan ve Ebu Kasım Ebu Kasvara ya da Ebu Sara isimlerini kullanan 2 numarayı Musul'da saklandığı yer, kullandığı takma isimler ve en güvendiği ulağın ismi, görünüşü, kullandığı araç, gittiği yerlere varana dek ihbar ettiği, bu sayede 2008'de Musul'da Amerikalıların 2 numarayı öldürdüğü kaydedildi.

Sonuçta Ebu Kasvara'nın ölümü, el Mevla el Selbi'nin cihatçı hiyerşinin en tepesine ulaşarak Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi adı altında halefi olmasına yardım etti.

Ocak 2020'deki haberinde 'el Mevla el Selbi'nin kardeşinin (Adil Selbi/Selvi) Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi (Yardımcısı) olduğunu' aktaran İngiliz gazetesi The Guardian, "31 Ekim 2019'da yeni IŞİD lideri olarak ilan edilmesine dek kardeşiyle ilişkilerini sürdürdüğü düşünülüyor" diye yazmıştı.