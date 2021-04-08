Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye'de TSK'nın kontrolündeki bölgelerden yapılan topçu atışları sonucu 5 sivil öldü

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre TSK kontrolündeki bölgelerden yapılan topçu atışları sonucunda ölü ve yaralılar olduğu tespit edildi.

Açıklamada "7 Nisan'da saat 18.30-19.10 arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgelerden Halep'in Tel Rıfat ilçesi yakınlarındaki yerleşim yerlerine yapılan topçu atışları sonucunda 5 sivil hayatını kaybetti. 2'si çocuk 6 kişi yaralandı" dendi.